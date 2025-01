L’ophtalmoscope est un instrument qui permet d’examiner l’intérieur de l’œil. Il contient un miroir incliné, plusieurs lentilles et une source lumineuse. Grâce à cet instrument, l’ophtalmologiste peut examiner la rétine, le nerf optique, les veines et les artères rétiniennes et certains troubles de l’humeur vitrée (substance gélatineuse située à l’intérieur de l’œil).