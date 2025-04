L’insuffisance cardiaque due à une dysfonction systolique se développe généralement parce que le cœur ne se contracte pas normalement. Il peut se remplir de sang mais ne parvient pas à l’éjecter car le muscle est affaibli ou une valvule cardiaque fonctionne mal. Par conséquent, la quantité de sang envoyée vers le corps et les poumons s’en trouve réduite et le ventricule tend alors à se dilater.

L’insuffisance cardiaque due à une dysfonction diastolique se manifeste car le muscle cardiaque devient rigide (en particulier le ventricule gauche) et peut s’épaissir et empêcher le cœur de se remplir normalement de sang. Le sang s’accumule alors dans l’atrium gauche et les vaisseaux sanguins des poumons (pulmonaires), provoquant une congestion. Le cœur peut toutefois rester capable d’éjecter un pourcentage normal du sang qu’il reçoit (mais la quantité totale éjectée peut être réduite).