Dans l’endométriose, des fragments de tissu endométrial de taille variable, qui normalement ne sont présents que dans la muqueuse utérine (endomètre), sont présents dans d’autres parties de l’organisme. Les modalités et les causes de ce phénomène ne sont pas connues.

Les localisations fréquentes de tissu endométrial mal placé comprennent les ovaires et les ligaments qui soutiennent l’utérus et, moins fréquemment, les trompes de Fallope. Mais te tissu mal placé peut également apparaître ailleurs, au niveau du pelvis et de l’abdomen ou, rarement, sur les membranes qui recouvrent le cœur ou les poumons.