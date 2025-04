Dans l’endocardite infectieuse, l’infection peut toucher la paroi interne du cœur, les valvules cardiaques et toutes les zones ayant des communications anormales entre les cavités du cœur ou ses vaisseaux sanguins (malformations congénitales du cœur). Le panneau en haut à droite montre une valvule mitrale normale, qui empêche le flux de sang du ventricule gauche vers l’atrium gauche. Le panneau en bas à droite montre des végétations (bactéries associées à de petits caillots de sang) sur les feuillets de la valvule mitrale, ce qui correspond à une endocardite infectieuse. Les végétations et l’inflammation de la valvule interfèrent avec la fonction valvulaire normale et peuvent permettre un reflux anormal de sang du ventricule gauche vers l’atrium gauche.