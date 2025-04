Dans le bloc opératoire, on trouve un écran de surveillance des signes vitaux, une table pour les instruments et une lampe pour éclairer le champ opératoire. Les gaz anesthésiques sont introduits dans la machine d’anesthésie. Un cathéter, relié à une machine d’aspiration, élimine le sang et les liquides en excès afin de rendre mieux visible le site de l’intervention. Des liquides sont injectés par voie intraveineuse avant l’entrée des personnes au bloc opératoire et au cours de l’intervention.