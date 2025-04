2–3 (a–k). Les œufs sont ingérés via de l’eau ou des aliments contaminés (ou éventuellement inhalés) et éclosent à l’intérieur de l’organisme. Les parasites se transforment plusieurs fois. Tout d’abord, ils se multiplient de façon asexuée. Ensuite, les parasites se transforment en forme mâle (microgamétocyte) et en forme femelle (macrogamétocyte). Ces formes s’accouplent et produisent des œufs. Deux types d’œufs sont produits : les œufs à paroi épaisse, fréquemment excrétés par la personne infectée, et les œufs à paroi fine, qui sont principalement impliqués dans l’infection de soi (auto-infection). Dans l’auto-infection, les œufs se développent en formes adultes et provoquent une infection sans jamais quitter l’organisme.