Présentation des réactions indésirables aux médicaments

Il n’est pas surprenant que les réactions indésirables aux médicaments soient fréquentes. La majeure partie de ces réactions sont relativement modérées et disparaissent à l’arrêt du médicament ou par modification de la posologie. Certaines disparaissent progressivement avec l’accoutumance de l’organisme au médicament. D’autres réactions indésirables aux médicaments sont plus graves et durent plus longtemps. Selon le National Electronic Injury Surveillance System–Cooperative Adverse Drug Event Surveillance Project (NEISS–CADES), on a estimé que 6 consultations au service des urgences pour des préjudices médicamenteux pour 1 000 personnes par an ont eu lieu entre 2017 et 2019. Environ 39 % de ces consultations ont entraîné une hospitalisation. Aux États-Unis, d’après des estimations antérieures, 3 à 7 % des hospitalisations étaient liées au traitement des réactions indésirables aux médicaments. Des réactions indésirables aux médicaments surviennent dans 10 à 20 % des hospitalisations, et environ 10 à 20 % d’entre elles sont sévères. Ces statistiques ne comprennent pas le nombre de réactions indésirables aux médicaments qui surviennent chez les personnes résidant dans les maisons de santé et autres établissements de soins.

Bien que le nombre exact de réactions indésirables aux médicaments ne soit pas certain, elles représentent clairement un problème majeur de santé publique, qui est souvent évitable.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé, les réactions indésirables mortelles surviennent principalement chez les personnes âgées de plus de 75 ans. Les erreurs de prescription et/ou l’incapacité à prendre correctement les médicaments prescrits comme indiqué contribuent à l’incidence des réactions indésirables médicamenteuses (RIM).