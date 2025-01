Quelles sont les causes de la douleur oculaire ?

Les causes les plus fréquentes de douleur oculaire sont des problèmes affectant la cornée. La cornée est la couche transparente se trouvant à l’avant de l’œil. Elle est sensible à la douleur.

Causes les plus courantes de douleur oculaire :

Éraflure ou infection de la cornée

Corps étranger dans l’œil

Autres problèmes provoquant une douleur :

Glaucome (augmentation de la pression à l’intérieur de l’œil)

Kératite chez les porteurs de lentilles de contact (problème provoqué par le fait de porter des lentilles de contact trop longtemps)

Conjonctivite

Zona ophtalmique (infection herpétique qui touche l’œil)

Infection oculaire (très fréquente en cas de chirurgie oculaire ou de lésion oculaire récente)

Inflammation du nerf optique (névrite optique ; douleur légère lorsque l’œil bouge)

Des problèmes affectant d’autres parties du corps peuvent également provoquer une douleur oculaire. À savoir :