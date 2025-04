Les globules rouges n’ont pas tous la forme d’une faucille en cas de drépanocytose. Plus les cellules en forme de faucille sont nombreuses, plus la probabilité de présenter des symptômes et des complications est élevée. Des taux d’oxygène faibles et d’autres facteurs rendent les globules rouges plus susceptibles de prendre la forme en faucille.

Les globules rouges anormaux se dégradent facilement. Leur dégradation peut entraîner :

Numération sanguine basse (anémie)

Coloration du blanc des yeux et parfois de la peau (jaunisse)

Les globules rouges anormaux ne passent pas facilement dans les plus petits vaisseaux sanguins, les organes ne reçoivent donc pas suffisamment de sang. Lorsque le flux sanguin est obstrué, les symptômes dépendent des parties du corps touchées :

Os : Douleur (crise douloureuse), lésions des articulations de la hanche

Cerveau : Accident vasculaire cérébral

Cœur : Cœur dilaté, insuffisance cardiaque

Reins : Insuffisance rénale, douleur rénale

Poumons : Syndrome thoracique aigu

Le pénis : Priapisme (érection prolongée et douloureuse)

Peau : Plaies cutanées chroniques

Rate : Rate atrophiée, augmentant le risque de certaines infections

Une crise aplasique se produit lorsque la moelle osseuse arrête soudainement de fabriquer de nouveaux globules rouges et que l’anémie s’aggrave très rapidement.