Les causes les plus fréquentes de l’anémie ferriprive sont :

Saignement

Besoin accru de fer pendant les phases de croissance de l’organisme

Nous n’avons besoin que d’une petite quantité de fer dans notre régime alimentaire quotidien. Et ce parce que l’organisme réutilise le fer des vieux globules rouges pour fabriquer de nouveaux globules rouges. Toutefois, lorsqu’un saignement survient, l’organisme perd du fer. Les saignements sont la cause la plus fréquente d’un faible taux en fer et d’anémie ferriprive. Les causes les plus fréquentes de saignement varient selon le sexe et l’âge :

Chez les femmes jeunes, règles abondantes (saignements menstruels)

Chez les hommes et les femmes âgées, saignement du tube digestif (estomac ou intestin)

Chez les femmes âgées, saignement de l’utérus

Pendant les périodes de croissance, comme la grossesse et la petite enfance, l’organisme a besoin de fer supplémentaire. Pour éviter une carence en fer pendant ces périodes, il faut consommer des aliments riches en fer, tels que du bœuf, du poulet et du poisson.