Il faut consulter immédiatement un médecin en cas de céphalée accompagnée d’un ou plusieurs des signes avant-coureurs suivants :

Altérations de la vision, faiblesse, somnolence, confusion, perte d’équilibre ou difficultés à parler

Fièvre et raideur de la nuque

Céphalée soudaine et très sévère qui s’est développée en un éclair

Sensibilité au niveau des tempes (comme lors du coiffage des cheveux) ou mâchoire douloureuse à la mastication

Cancer, SIDA ou système immunitaire faible

Céphalée qui s’aggrave

Yeux rouges et halos autour des lumières

Il faut consulter un médecin dans un délai d’une semaine en cas de :

Céphalées qui commencent après 50 ans

Diminution de la vision

Perte de poids

Céphalées qui s’aggravent ou qui sont plus fréquentes

Après 50 ans, toute nouvelle céphalée ou toute modification d’une céphalée antérieure doit être examinée par un médecin. Chez les adultes plus âgés, il est plus probable que la cause d’une céphalée soit grave, et même les céphalées courantes peuvent être plus difficiles à traiter.