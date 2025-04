Le système nerveux est le système de traitement des informations et de communication de l’organisme. Il reçoit des messages, traite des informations, puis envoie des signaux au reste du corps pour lui dire quoi faire.

Le système nerveux est composé des éléments suivants :

Cerveau

Moelle épinière

Nerfs

Le système nerveux est impliqué dans tout ce qu’une personne pense, dit et fait.

Le cerveau est comme l’unité centrale (CPU) d’un ordinateur

Le cerveau reçoit des informations provenant des yeux, des oreilles, du nez, de la peau et des autres organes sensoriels. Il traite les informations et génère des pensées et des idées. Le cerveau envoie alors des messages au reste de l’organisme. Par exemple, il indique aux muscles comment bouger pour marcher, parler et faire ce que la personne veut. Le cerveau contrôle également beaucoup ce que fait l’organisme sans que la personne ait à y penser. Par exemple, le cerveau ajuste automatiquement la respiration, la fréquence cardiaque et la tension artérielle.

La moelle épinière est un long tube de nerfs qui rappelle un câble électrique épais.

La moelle épinière part du cerveau et descend le long du dos en passant par le centre creux de la colonne vertébrale. Les nerfs du cerveau envoient des messages à la moelle épinière. D’autres nerfs de la moelle épinière transmettent ensuite ces messages au corps. La moelle épinière transporte également des messages de l’organisme vers le cerveau.

Les nerfs sont comme des câbles de signal.

Chaque nerf contient des fibres issues de nombreuses cellules nerveuses. Les fibres sont rassemblées pour assurer force et protection contre les lésions.

Le système nerveux central comprend le cerveau et la moelle épinière. Les nerfs situés à l’extérieur du cerveau et de la moelle épinière constituent le système nerveux périphérique.