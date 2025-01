De nombreux problèmes peuvent affecter la moelle épinière, notamment :

Lésions

Cancer qui s’est propagé à la colonne vertébrale et qui appuie sur la moelle épinière et l’endommage

Perte de cellules nerveuses de la moelle épinière due à des maladies comme la sclérose en plaques ou une obstruction de l’apport sanguin

Une fois que les cellules nerveuses de la moelle épinière meurent, elles ne se reforment pas. Par conséquent, les lésions de la moelle épinière sont généralement irréversibles.

Si la moelle épinière est lésée, les symptômes dépendent de la localisation de la lésion. Par exemple, si la moelle épinière est lésée dans le bas du dos, la personne peut ne plus être en mesure de bouger les jambes et perdre la sensation dans les jambes, mais elle peut toujours utiliser les bras. Mais si la moelle épinière est lésée au niveau du cou, les deux bras et les deux jambes peuvent être affectés. Si la moelle épinière est lésée au niveau de la région haute du cou, la personne peut être incapable de respirer. Il est possible de perdre le contrôle de la vessie et des intestins et de perdre toute fonction sexuelle, quelle que soit la localisation de la lésion de la moelle épinière.