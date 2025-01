Oui. Aux États-Unis, chaque année, environ 795 000 personnes font un AVC et 130 000 environ en meurent.

Plus l’AVC est traité tôt, plus il est probable que les lésions cérébrales seront moins sévères et que le taux de rétablissement soit élevé.

En général, plus votre état s’améliore au cours des premiers jours, plus il continuera à s’améliorer. Vous pouvez généralement vous attendre à ce que votre état continue à s’améliorer pendant 6 mois après l’AVC.