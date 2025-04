Le tube digestif est la voie prise par les aliments une fois consommés, à travers le corps. Les aliments passent de la bouche (alimentation) à l’anus (défécation). L’intestin est le long tube du système digestif qui relie l’estomac à l’anus. Il sert à digérer les aliments et à absorber les nutriments.

Il existe un intestin grêle et un gros intestin. L’intestin grêle est très long et comporte de nombreuses boucles. Le gros intestin, aussi appelé côlon, est plus court et plus large.

Qu’est-ce que la rectocolite hémorragique ? La rectocolite hémorragique est une maladie chronique caractérisée par l’inflammation du gros intestin (côlon). L’intestin grêle n’est pas touché. La rectocolite hémorragique est l’une des deux maladies inflammatoires chroniques de l’intestin. La deuxième est la maladie de Crohn. La rectocolite hémorragique est une maladie inflammatoire chronique de l’intestin.

Les symptômes sont intermittents et comprennent crampes abdominales, besoin impérieux et fréquent d’aller à la selle et diarrhées sanglantes.

Les médecins examinent les selles et utilisent une sonde d’observation pour visualiser l’intestin.

Ils utilisent des traitements pour contrôler l’inflammation de l’intestin, réduire les symptômes et compenser les pertes de liquides et de nutriments.

Les personnes atteintes de rectocolite hémorragique depuis longtemps présentent un risque accru de cancer du côlon. La rectocolite hémorragique peut débuter à n’importe quel âge, mais survient généralement avant l’âge de 30 ans.

Quelles sont les causes de la rectocolite hémorragique ? La cause de la rectocolite hémorragique est inconnue. Elle pourrait être due à un problème du système immunitaire qui provoquerait une réaction excessive de l’intestin entraînant son inflammation. La rectocolite hémorragique pourrait être héréditaire ; elle est plus fréquente chez les personnes juives dont les familles sont originaires d’Europe de l’Est.