La personne perd généralement du poids et présente une diarrhée et des selles (les matières fécales) malodorantes

Après un certain temps, la personne peut présenter des carences en vitamines qui peuvent se traduire par une faible numération sanguine et une sensation de malaise

Les médecins doivent souvent réaliser des analyses de selles et de sang et parfois examiner l’intérieur de l’estomac et des intestins de la personne avec une sonde souple d’observation (endoscopie)