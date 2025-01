L’intestin grêle fait partie du tube digestif. Il relie l’estomac au gros intestin. La plupart des nutriments sont absorbés dans l’intestin grêle.

L’intestin grêle est constitué de trois segments :

Duodénum

Jéjunum

Iléon

Le duodénum est le premier segment de l’intestin grêle, il est relié à l’estomac. Les aliments et les liquides quittent l’estomac et passent dans le duodénum pour continuer à être digérés. Les sucs digestifs provenant du pancréas ainsi que la bile (un liquide vert qui aide à digérer les graisses) provenant de la vésicule biliaire et du foie arrivent dans le duodénum par l’intermédiaire de petits tubes appelés canaux. Ces sucs aident à fractionner les aliments et à neutraliser l’acide gastrique. Les parois de l’intestin grêle fabriquent des substances chimiques appelées enzymes qui contribuent également à digérer les aliments.

Le jéjunum et l’iléon sont les 2e et 3e segments de l’intestin grêle. Ils absorbent les nutriments.

Les parois de l’intestin grêle sont recouvertes de muscles qui se contractent pour faire avancer les aliments.