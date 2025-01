Le système lymphatique est un réseau de vaisseaux lymphatiques et de ganglions lymphatiques qui transportent le liquide appelé « lymphe ». Le système lymphatique fait partie du système immunitaire, qui contribue à la défense contre les infections et le cancer.

La lymphe est un liquide s’écoulant hors des vaisseaux sanguins les plus petits. Le liquide se déplace entre les cellules, apporte des nutriments et évacue les cellules endommagées, les cellules cancéreuses et les germes.

Les vaisseaux lymphatiques sont de minuscules canaux qui transportent la lymphe des tissus vers les ganglions lymphatiques, puis des ganglions lymphatiques vers les vaisseaux sanguins.

Les ganglions lymphatiques sont des points de collecte remplis de globules blancs spécialisés qui filtrent les germes et les cellules de la lymphe. Ces ganglions et ces globules blancs aident l’organisme à se défendre contre les infections et le cancer. C’est pourquoi, parfois, une infection ou un cancer peut entraîner un gonflement des ganglions lymphatiques situés à proximité. Par exemple, une infection de la gorge peut faire enfler les ganglions lymphatiques se trouvant dans le cou. Les gens parlent de « glandes enflées », mais les ganglions lymphatiques ne sont pas véritablement des glandes.

Les vaisseaux lymphatiques sont présents dans tout l’organisme. Les ganglions lymphatiques ont tendance à être regroupés dans certains endroits, comme le côté du cou, les aisselles ou l’aine.

Système lymphatique : Contribue à la défense contre les infections