Les enfants infectés par le VIH semblent en bonne santé à première vue. Au fil du temps, ils ont de plus en plus de problèmes de plus en plus sévères tels que des rhumes, des otites et des diarrhées. Les symptômes varient selon que l’enfant est traité ou non avec des médicaments anti-VIH. Les médicaments anti-VIH sont appelés TARV (traitement antirétroviral).

Si les enfants ne sont pas traités avec un TARV, ils peuvent présenter :

Ralentissement de la croissance et du développement (par exemple, ils n’apprennent pas à marcher ou à parler, ou plus tard que la normale)

Gonflement des ganglions lymphatiques

Diarrhée persistante

Anémie (faible numération de globules rouges)

Hypertrophie de la rate ou du foie

Infections fongiques buccales fréquentes (muguet)

Autres infections

Perte de poids

Les enfants qui ne prennent pas de TARV finissent par développer le sida.

Si les enfants sont traités avec un TARV, ils peuvent présenter :

Aucun symptôme

Infections bactériennes fréquentes, comme des otites

Problèmes de comportement et d’apprentissage, bien que l’on ne sache pas très bien si ces problèmes sont dus à l’infection par le VIH, à la prise de certains médicaments ou à d’autres raisons

Les enfants qui sont traités pour leur infection par le VIH peuvent présenter des problèmes à long terme lorsqu’ils grandissent, tels que :