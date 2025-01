Oui. L’infection dans le cadre de la maladie pelvienne inflammatoire peut se propager à l’intérieur du ventre et autour du foie. Parfois, une poche de pus (abcès) se forme dans les trompes de Fallope.

La maladie pelvienne inflammatoire peut provoquer la formation de tissu cicatriciel dans les trompes de Fallope. Ce tissu cicatriciel peut empêcher de tomber enceinte. Si du tissu cicatriciel se forme à l’intérieur du ventre (adhérences), les intestins peuvent se coincer dans le tissu cicatriciel et se tordre (obstruction intestinale).

De plus, en cas de grossesse après avoir eu une MPI, le risque d’avoir une grossesse extra-utérine est plus élevé. Lors d’une grossesse extra-utérine, le bébé grandit à l’extérieur de l’utérus. Si le bébé grandit dans l’une des trompes de Fallope au lieu de l’utérus, après quelques semaines, le bébé en croissance fait éclater la trompe. Le bébé meurt, et la trompe peut saigner tellement que cela entraîne le décès.