Prenez des vitamines prénatales contenant du fer et des folates tous les jours.

Il est préférable d’éviter de prendre des médicaments pendant la grossesse. De nombreux médicaments sont sans danger pour votre enfant, mais certains ne le sont pas. Parfois, les médecins ne savent pas exactement à quel point les médicaments sont sûrs.

Cependant, de nombreuses maladies, telles que l’hypertension artérielle et le diabète, sont également dangereuses pour votre enfant. Parfois, il est préférable de prendre un médicament qui vous maintient en bonne santé, vous et votre bébé, même si cela présente un léger risque. Parlez à votre médecin des médicaments que vous prenez et des risques associés au fait de prendre un traitement et de ne pas le prendre. Si vous prenez un médicament dangereux, votre médecin peut souvent vous proposer une alternative plus sûre. Avant de prendre tout nouveau médicament ou complément alimentaire, y compris tout médicament sans ordonnance, parlez-en à votre médecin.