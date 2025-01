La fièvre jaune est due à un virus qui est transmis par des moustiques. La maladie survient uniquement dans les zones tropicales d’Afrique centrale, du sud du Panama et d’Amérique du Sud. L’infection est plus courante au cours des mois chauds, pluvieux et humides en Amérique du Sud et au cours de la fin de la saison des pluies et le début de la saison sèche en Afrique.