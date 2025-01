University of Illinois at Chicago;

Les acariens, comme les tiques, sont étroitement liés aux araignées. Les piqûres d’acariens, lesquels sont parfois portés comme des parasites sur le corps de l’homme et de l’animal, peuvent transmettre une maladie à l’homme.

(Voir également Présentation des morsures et piqûres et Piqûres de tiques.)

Les acariens, très répandus, sont responsables d’une éruption cutanée très prurigineuse provoquée par les larves d’acariens, de la gale, d’autres types de démangeaisons et éruptions cutanées et d’un certain nombre d’autres troubles. Les effets sur les tissus autour de la morsure sont de gravité variable. Dans certains pays d’Asie et en Australie, les aoûtats peuvent transmettre le typhus des broussailles.

Les acariens qui piquent proviennent d’un grand nombre de sources, notamment :

Oiseaux

Rongeurs

Chiens, chats (tout spécialement les petits), et lapins

Cochons

Paille, foin, semences et autres matières végétales

Certains acariens, comme ceux entraînant la gale, piquent et s’introduisent sous la peau. Les acariens Demodex provoquent une éruption cutanée similaire (parfois appelée gale).

Certains acariens ne piquent pas, mais ils provoquent des réactions allergiques telles que :

Gale des épiciers (dermatite allergique de contact), qui affecte les personnes qui manipulent des produits céréaliers, du fromage et d’autres aliments

Respiration sifflante en réaction aux déchets produits par les acariens que l’on retrouve fréquemment dans les oreillers, matelas et moquettes