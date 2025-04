Luxations du genou

Radiographies

Évaluation des artères et des nerfs, généralement à l’aide d’une angiographie par tomodensitométrie (TDM)

Si les personnes suspectent que leur genou est luxé, elles doivent aller aux urgences immédiatement.

Les médecins peuvent généralement identifier un genou luxé lorsqu’ils examinent l’articulation. Néanmoins, des radiographies sont réalisées sous plusieurs angles. Sauf si le genou s’est remis en place spontanément, des radiographies peuvent confirmer le diagnostic. Les radiographies peuvent également identifier des fractures.

Afin de déterminer si des artères sont altérées, les médecins recherchent un pouls dans la partie inférieure de la jambe, généralement plusieurs fois sur une certaine période. Ils peuvent également comparer la tension artérielle de la jambe affectée à celle du bras ou de l’autre jambe. Cependant, l’angiographie par TDM est la meilleure manière de détecter des lésions artérielles après une luxation du genou.

Si les examens ou les symptômes suggèrent que l’afflux sanguin dans les tissus n’est pas suffisant, les médecins consultent un chirurgien pour réparer les artères lésées. Il est essentiel d’identifier rapidement les artères lésées, car si les tissus de la partie inférieure de la jambe sont privés d’oxygène pendant plus de 8 heures, cela augmente significativement le risque d’une amputation.

Si les artères ne sont pas altérées, les médecins mobilisent doucement l’articulation afin de déterminer dans quelle mesure les ligaments sont atteints.

Les médecins recherchent également une lésion nerveuse, par exemple, en demandant aux personnes de bouger le pied vers le haut et le bas et de tourner le pied vers l’intérieur et l’extérieur et en déterminant s’il existe un engourdissement.