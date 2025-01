Luxations des os de la main

Lorsque l’un des os carpiens est luxé, le poignet et la paume de la main sont douloureux. Les personnes ne peuvent pas mobiliser le poignet et la main normalement. Le poignet semble généralement déformé, et la main enfle.

Les doigts peuvent picoter et être engourdis, car l’os luxé appuie sur le canal carpien (passage étroit de tissu fibreux) et les nerfs et vaisseaux sanguins qu’il renferme (ce qui provoque des symptômes du syndrome du canal carpien). L’apport sanguin des os du poignet peut être réduit ou altéré, et le tissu osseux peut mourir. Avec le temps, l’articulation du poignet peut se détériorer, ce qui entraîne l’apparition d’une arthrite invalidante.