Luxations de la rotule

Manipulation pour remettre la rotule en place

Généralement, bandage élastique et béquilles, ou parfois dispositif d’immobilisation du genou

Si la rotule reste instable, chirurgie

Les médecins remettent doucement la rotule luxée en place (réduction). Généralement, aucun sédatif ni antalgique n’est nécessaire. La stabilité du genou est ensuite évaluée en le mobilisant dans toute son amplitude de mouvement (flexion et extension du genou). Si le genou est stable, il est enveloppé dans un bandage élastique et la personne doit utiliser des béquilles. Si le genou est instable, un dispositif d’immobilisation du genou est mis en place. Ce dispositif soutient le genou et l’empêche de se plier. Le dispositif d’immobilisation est porté pendant plusieurs jours. Une fois le dispositif retiré, une kinésithérapie est nécessaire pour restaurer la force musculaire et pour améliorer l’amplitude de mouvement du genou.

Dans les situations suivantes, l’articulation peut nécessiter d’être réparée chirurgicalement par un chirurgien orthopédique :

Un os est fracturé.

Une lésion du cartilage de l’articulation est présente.

Le genou continue d’être instable après le traitement initial.

Une chirurgie peut être réalisée en utilisant une petite sonde à fibres optiques insérée dans l’articulation via une minuscule incision (arthroscopie), ou une chirurgie ouverte (nécessitant une incision plus importante) peut être réalisée.