La luxation de la hanche survient lorsque la tête sphérique du fémur sort de la cavité arrondie de l’os de la hanche (bassin).

Généralement, la hanche est luxée lorsqu’une force importante frappe un genou plié et pousse la tête du fémur en arrière, par exemple lorsque le genou heurte le tableau de bord lors d’un accident de voiture.

Les personnes avec une luxation de la hanche présentent souvent d’autres blessures.

La hanche est très douloureuse, et généralement les personnes ne peuvent pas mobiliser la jambe.

Les médecins diagnostiquent la luxation en examinant la hanche et en réalisant des radiographies.

Les médecins peuvent généralement remettre la hanche en place sans chirurgie, habituellement après avoir donné aux personnes des médicaments pour rendre la procédure plus supportable.

(Voir également Présentation des luxations.)

Dans la plupart des luxations de la hanche, la tête du fémur est poussée en arrière. On parle alors de luxation postérieure de la hanche. Ces luxations surviennent généralement lorsque le genou et la hanche sont fléchis (comme lorsque l’on s’assoit) et qu’une force importante frappe le genou. Une cause fréquente est de se taper le genou contre le tableau de bord lors d’un accident de la route. La luxation de la hanche peut également survenir lorsque les personnes tombent d’un endroit en hauteur (comme une échelle) ou pratiquent un sport de contact (comme le football américain ou le rugby). Chez les personnes âgées, une force beaucoup moins importante est nécessaire pour luxer une hanche.

La force causant une luxation de la hanche cause également souvent d’autres blessures. Par exemple, lorsqu’une luxation de la hanche est due à une chute ou à un traumatisme sportif, le bassin, le genou ou les jambes peuvent être fracturés, et le dos ou la tête peuvent être lésés.

Lorsque la hanche est luxée, les os peuvent être cassés, et les nerfs, y compris le nerf sciatique (voir Sciatique), peuvent être lésés. L’apport sanguin alimentant la tête du fémur peut être perturbé, entraînant la mort du tissu osseux (ostéonécrose).

Une articulation de la hanche artificielle peut également être luxée. Elle est parfois luxée après une blessure, peut survenir tandis que les personnes réalisent leurs activités quotidiennes habituelles, même simplement croiser les jambes.

Symptômes d’une luxation de la hanche La luxation de la hanche est très douloureuse. Les personnes ne peuvent généralement pas mobiliser la jambe. Lorsque le fémur est poussé en arrière, la jambe affectée semble plus courte et tourne vers l’intérieur. Lorsque le fémur est poussé en avant, la jambe tourne vers l’extérieur. Elle semble plus courte, mais cela n’est pas aussi évident que lorsque le fémur est poussé en arrière. Si les nerfs sont affectés, des parties du pied et de la cheville peuvent être engourdies.

Diagnostic d’une luxation de la hanche Radiographies Si les personnes pensent que leur hanche est luxée, elles ne doivent pas la mobiliser. Elles doivent être conduites aux urgences, généralement en ambulance. Les médecins peuvent généralement identifier une hanche luxée lorsqu’ils examinent la zone. Des radiographies sont réalisées pour confirmer le diagnostic et rechercher d’autres fractures.