Luxation de l’épaule

Les luxations de l’épaule surviennent lorsque la tête sphérique de l’humérus sort de sa cavité ronde dans l’omoplate.

Lorsque l’épaule est luxée, elle est généralement violemment poussée vers l’avant et sort de l’articulation.

L’épaule peut sembler déformée et est généralement très douloureuse.

Souvent, les médecins peuvent diagnostiquer une épaule luxée en l’examinant, mais des radiographies sont réalisées pour confirmer cela.

Les médecins peuvent généralement remettre l’articulation en place sans chirurgie, souvent après que les personnes ont reçu des médicaments pour les aider à supporter la procédure.

(Voir également Présentation des luxations.)

L’épaule est la grosse articulation la plus fréquemment luxée. Dans plus de 95 % des luxations de l’épaule, l’humérus est poussé vers l’avant et sort de l’articulation (luxation antérieure). Mais parfois, il est poussé en arrière ou vers le bas. Généralement, une luxation vers l’arrière (postérieure) survient lorsqu’une personne est victime de convulsions ou subit une décharge électrique (par exemple, en cas de foudroiement). Les luxations vers le bas sont rares et généralement évidentes. Le plus souvent, les personnes qui présentent une luxation vers le bas maintiennent le bras au-dessus de leur tête, généralement en laissant l’avant-bras appuyé sur la tête.

L’os peut être poussé totalement en dehors de l’articulation (luxation totale) ou partiellement (luxation partielle ou subluxation).

L’épaule peut être luxée lorsqu’une force importante (comme un coup soudain) tire, pousse ou tord l’épaule vers le haut ou l’arrière et la fait sortir. Généralement, l’épaule est tirée et tournée vers l’extérieur. Les causes fréquentes sont les lésions sportives (tels que le blocage d’un tir au basketball), les accidents de la route et les chutes.

Lorsqu’une épaule est luxée, les tissus autour de l’articulation, comme les ligaments, les tendons, les vaisseaux sanguins et les nerfs, peuvent également être étirés ou déchirés. Parfois, un os, généralement la partie supérieure de l’os du bras, est cassé, tout spécialement chez les personnes de plus de 45 ans.

Si le traumatisme était sévère ou si les personnes, particulièrement celles âgées de moins de 30 ans, se luxent l’épaule plusieurs fois (par exemple, en continuant à pratiquer des sports), l’épaule peut devenir instable et plus à même d’être à nouveau luxée.

Symptômes d’une luxation de l’épaule L’épaule luxée peut être visiblement déplacée ou sembler déformée. La zone autour de l’articulation peut être enflée ou meurtrie. La douleur est généralement intense. Les personnes sont incapables ou réticentes à éloigner le bras du corps. Les luxations de l’épaule peuvent également engourdir le muscle qui recouvre l’articulation de l’épaule (deltoïde). Le traumatisme de la luxation peut entraîner des spasmes dans les muscles de l’épaule, aggravant souvent la douleur.

Diagnostic d’une luxation de l’épaule Examen clinique

Radiographies Si les personnes suspectent que leur épaule est luxée, elles doivent consulter un médecin immédiatement. Elles doivent essayer de ne pas remettre l’épaule en arrière pour la remettre en place. En effet, cela peut endommager davantage la zone. Jusqu’à ce qu’elles puissent consulter un médecin, elles doivent garder le bras aussi immobile que possible, éventuellement avec une écharpe ou une attelle, et appliquer de la glace. La glace peut soulager la douleur et réduire le gonflement. Les médecins demandent aux personnes comment la blessure s’est produite, la sévérité de la douleur et si elles peuvent bouger le bras. Les médecins peuvent souvent diagnostiquer une épaule luxée en l’examinant. Néanmoins, des radiographies sont généralement réalisées pour confirmer le diagnostic et exclure toute fracture. Les médecins doivent savoir si des os sont fracturés avant d’essayer de remettre l’articulation en place.