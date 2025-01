Stanford University School of Medicine

Une fracture des côtes est une fissure ou une cassure des os enveloppant le thorax.

Les fractures de côtes causent des douleurs intenses, en particulier lors de la respiration profonde.

Une radiographie du thorax est généralement prise.

Les personnes reçoivent des analgésiques et doivent tousser ou respirer profondément environ une fois par heure pour empêcher tout problème pulmonaire.

(Voir également Présentation des lésions thoraciques.)

Les fractures de côtes sont généralement dues à un coup violent, tel qu’une chute d’une certaine hauteur, un accident de la route ou un choc causé par une batte de baseball. Cependant, chez les adultes âgés atteints d’ostéoporose, un coup léger peut parfois suffire (comme une chute mineure).

La fracture même est rarement grave, mais le coup ayant provoqué la fracture cause parfois d’autres problèmes, tels qu’un hématome au poumon (contusion pulmonaire) ou un poumon collabé (pneumothorax). Une lésion qui entraîne des fractures de côtes inférieures atteint également parfois le foie ou la rate. Plus il y a de côtes fracturées, plus le risque de lésion des poumons ou d’autres organes est élevé.

Un volet thoracique peut survenir si plusieurs côtes adjacentes sont fracturées à plusieurs endroits. Dans le volet thoracique, un segment de la paroi thoracique se sépare du reste et se déplace dans le sens opposé au reste de la paroi thoracique lorsque les personnes respirent. La respiration devient plus difficile et fatigante. Généralement, un coup suffisamment fort causant un volet thoracique provoque également un hématome pulmonaire sous la zone lésée (contusion pulmonaire).

Symptômes des fractures des côtes Les fractures de côtes causent des douleurs intenses, en particulier lors de la respiration profonde. La douleur dure plusieurs semaines. En raison de la douleur, les personnes ne peuvent plus respirer profondément, ce qui augmente le risque de complications, comme le collapsus de parties du poumon (atélectasie) ou une pneumonie. Les complications sont plus probables chez : Personnes âgées

Personnes présentant plusieurs fractures de côtes Côtes fracturées Image Comme les adultes âgés sont plus à même de développer ces complications, ils sont également exposés à un risque de décès dû à une côte fracturée plus important que les personnes plus jeunes.

Diagnostic des fractures des côtes Examen clinique Les médecins suspectent une fracture de côte lorsqu’une ou plusieurs côtes sont très sensibles à un endroit particulier. Ils peuvent parfois sentir les côtes fracturées lorsqu’ils exercent une légère pression sur la zone lésée. Les médecins n’ont pas toujours à confirmer les fractures de côtes à l’aide d’une radiographie car leur présence ne change pas la manière de traiter une lésion thoracique. Néanmoins, les médecins réalisent généralement une radiographie du thorax pour détecter d’éventuels problèmes graves pouvant accompagner les fractures de côtes, tels que l’hématome pulmonaire ou le poumon collabé. Parfois, une tomodensitométrie (TDM) est effectuée. Toutes les fractures de côtes ne sont pas visibles sur une radiographie du thorax. Le saviez-vous ?