Lésions provoquées par la foudre

Une lésion provoquée par la foudre survient lors d’une brève exposition au courant très intense du coup de foudre.

L’impact de la foudre est parfois mortel, car le cœur cesse de battre et la respiration s’arrête.

Chez les personnes qui survivent à une lésion grave provoquée par la foudre, un électrocardiogramme est prescrit pour surveiller le rythme cardiaque, et des analyses de sang ou des examens d’imagerie sont nécessaires.

Dès que les personnes sont réanimées, il faut traiter les brûlures et autres lésions.

La foudre libère une énorme décharge électrique en une fraction de milliseconde. Le courant électrique traversant le corps génère de la chaleur, qui brûle et détruit les tissus. Les brûlures peuvent affecter la peau et parfois les tissus internes. La durée très brève de l’exposition limite souvent les lésions à la couche externe (épiderme) de la peau. De plus, la foudre provoque moins souvent de brûlures internes que les lésions électriques dues à l’électricité artificielle. Cependant, elle peut être mortelle si elle provoque instantanément un court-circuit du cœur. La foudre peut également altérer le système nerveux, notamment le cerveau, en causant des convulsions, une perte de conscience ou d’autres anomalies.

La foudre est la seconde cause la plus fréquente de décès associé aux orages aux États-Unis, responsable d’environ 30 décès et de plusieurs centaines de lésions chaque année. Certaines lésions entraînent une invalidité permanente.

Elle a tendance à frapper les objets élevés ou isolés, comme les arbres, les tours, les tentes, les mâts de drapeaux, les gradins et les clôtures. Les personnes peuvent constituer la cible la plus haute si elles se trouvent au milieu d’un espace dégagé (champ). Les objets métalliques et l’eau n’attirent pas la foudre mais conduisent facilement l’électricité quand ils sont frappés. La foudre peut se déplacer de l’extérieur (lignes électriques ou lignes téléphoniques extérieures) vers les installations électriques des maisons (lignes téléphoniques domestiques).

Elle peut blesser une personne de différentes manières :

Elle peut frapper directement les personnes.

L’électricité provenant d’un coup de foudre peut atteindre les personnes qui touchent ou qui se trouvent près d’un objet qui a été touché.

Le courant électrique peut atteindre les personnes à travers le sol.

Le choc peut projeter les personnes au sol et entraîner des lésions fermées.

Symptômes des lésions provoquées par la foudre Quand les personnes ont été frappées par la foudre, leur cœur peut cesser de battre (arrêt cardiaque) ou battre irrégulièrement. Lorsque le cœur s’arrête ou bat irrégulièrement, la respiration s’arrête souvent. Le cœur peut recommencer à battre spontanément, mais si la respiration ne reprend pas, l’organisme va rapidement manquer d’oxygène. Le manque d’oxygène et d’éventuelles lésions du système nerveux peuvent entraîner un deuxième arrêt cardiaque. Les lésions cérébrales entraînent en général une perte de connaissance. Si les lésions cérébrales sont importantes, les personnes peuvent tomber dans le coma. En général, les personnes se réveillent mais ne se souviennent pas de ce qui s’est passé avant l’accident (amnésie). Elles peuvent présenter de la confusion, un ralentissement psychique, des difficultés de concentration et des troubles de la mémoire portant sur les événements récents. Des changements de la personnalité peuvent survenir et être irréversibles. Les tympans sont souvent perforés. De nombreuses lésions des yeux comme la cataracte peuvent se développer. Les jambes présentent souvent une paralysie transitoire et un engourdissement (kéraunoparalysie). Parfois, la peau peut présenter des motifs irréguliers de coloration ou être bleue. La peau peut également être dépourvue de toute marque ou présenter des brûlures légères qui ont une forme et un aspect typique : aspect ramifié (feuille), lésions punctiformes semblables à des brûlures de cigarette ou des traînées au niveau des zones où la transpiration s’est transformée en vapeur. Un engourdissement, des picotements et une faiblesse peuvent se développer si les nerfs directement reliés à la moelle épinière ont été lésés (neuropathie périphérique).

Diagnostic des lésions provoquées par la foudre Électrocardiographie On constate souvent sans difficulté les lésions causées par la foudre, mais on peut aussi les suspecter quand les personnes sont trouvées inconscientes à l’extérieur ou souffrent d’amnésie pendant ou juste après un orage. À l’hôpital, on peut effectuer une électrocardiographie (ECG) si les lésions sont graves (par exemple, si les personnes ont présenté un collapsus et peuvent avoir subi un arrêt cardiaque temporaire). L’ECG permet de déterminer si le cœur bat normalement. Parfois, des analyses de sang ou des examens d’imagerie tels que tomodensitométrie (TDM) ou imagerie par résonance magnétique (IRM) peuvent être nécessaires.

Traitement des lésions provoquées par la foudre Réanimation cardiopulmonaire si nécessaire Les personnes frappées par la foudre ne retiennent pas l’électricité : il n’y a donc aucun risque à leur administrer les premiers secours. Les personnes sans battement cardiaque et qui ne respirent pas nécessitent une réanimation cardiopulmonaire (RCP) immédiatement, y compris des compressions thoraciques et une respiration artificielle. Si un défibrillateur automatique externe est disponible, il doit être utilisé (voir la Figure Défibrillateur automatique externe : déclenchement des battements du cœur). Lorsque le pouls est récupéré mais que les personnes ne respirent toujours pas, il faut poursuivre la respiration artificielle, car les muscles respiratoires peuvent rester paralysés après la récupération du rythme cardiaque. Il convient également d’appeler l’aide médicale urgente. De nombreuses personnes victimes de la foudre sont en bonne santé générale et leurs chances de survie augmentent si une RCP est pratiquée à temps. Si nécessaire, les brûlures et autres lésions sont traitées de façon appropriée. Si les efforts de réanimation n’ont pas été efficaces dans les 20 premières minutes, il est en général inutile de poursuivre les efforts de réanimation.

Pronostic des lésions provoquées par la foudre Le fait d’être frappé par la foudre est parfois mortel. Les seules causes de décès sont l’arrêt cardiaque et l’arrêt respiratoire au moment de la lésion. Si l’activité cardiaque et respiratoire reprend, les personnes survivent. Si la mémoire des événements récents est altérée ou si les facultés mentales sont ralenties, les personnes peuvent présenter des lésions cérébrales irréversibles. La kéraunoparalysie se résout en général au bout de quelques heures mais parfois, les personnes peuvent rester affectées par de la faiblesse ou de la maladresse. Les personnes atteintes de lésions nerveuses présentent souvent des problèmes à long terme, notamment des douleurs chroniques, des troubles du sommeil et une dysfonction érectile.

Prévention des lésions provoquées par la foudre Pendant la saison des orages, il est recommandé d’écouter les bulletins météorologiques, en particulier pour les organisateurs d’activités en plein air, afin de décider s’il faut les annuler et pour prévoir les premiers secours en cas d’urgence. Les vents violents, la pluie et les nuages peuvent annoncer un orage. Au moment où l’on entend le tonnerre, les observateurs sont déjà en danger et devraient chercher un abri dans un endroit sûr, comme un grand bâtiment d’habitation ou un véhicule automobile métallique totalement fermé (par exemple, une voiture ou une camionnette) dont les fenêtres sont aussi fermées. Il n’est pas prudent de se réfugier dans un véhicule ouvert (comme un camion à toit ouvert ou une voiturette de golf) ou dans une petite structure ouverte, comme un kiosque. Il est déconseillé de reprendre les activités extérieures dans les 30 minutes qui suivent l’orage (après le dernier coup de tonnerre ou le dernier éclair). Pour éviter les lésions causées par la foudre à l’intérieur, il faut éviter tout contact avec la plomberie ou les circuits électriques, éviter de téléphoner sur une ligne fixe, de travailler sur un ordinateur, d’utiliser une console de jeux vidéo ou un casque relié par câble à un système audio. Avant l’arrivée de l’orage, pour augmenter la sécurité, il est recommandé de s’éloigner des fenêtres et des portes, d’éteindre et de débrancher les appareils électriques. L’utilisation d’un téléphone portable, ainsi que d’une tablette, d’un ordinateur portable et d’un lecteur de musique, ne présente pas de danger lorsque ces appareils fonctionnent sous batterie seulement, car ils n’attirent pas la foudre.