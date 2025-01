Présentation des lésions oculaires

Les personnes souffrant d’une lésion à l’œil doivent consulter un médecin. Si la personne porte des lunettes, elles doivent être emportées afin de pouvoir évaluer la vision de la personne avec sa correction normale. Cette évaluation peut aider les médecins à savoir si une éventuelle vision anormale est un problème nouveau ou ancien.

L’examen de l’œil peut comprendre une évaluation minutieuse de la pupille (la partie noire au centre de l’œil) et des mouvements oculaires, ainsi qu’un examen à la lampe à fente et une ophtalmoscopie. La lampe à fente contient un éclairage, un microscope réglable et un plateau qui permet d’ajuster la position de ces composants. L’examen à la lampe à fente évalue principalement la partie antérieure de l’œil, en particulier la surface de l’œil et la paupière. L’ophtalmoscopie évalue principalement la partie postérieure de l’œil, en particulier le fond de l’œil. Avant de faire une ophtalmoscopie, il faut souvent dilater l’œil avec un collyre tel que le cyclopentolate et la phényléphrine. Après la dilatation, il est possible de voir une plus grande partie de l’œil, en particulier la rétine.

Si la lésion est grave, en particulier si la vision est affectée, les médecins qui examinent en premier les personnes organisent une consultation avec un ophtalmologue (médecin spécialisé dans l’évaluation et le traitement, chirurgical ou non, des troubles oculaires) pour évaluer et traiter les personnes. Des yeux lésés peuvent être très tuméfiés et difficiles à ouvrir, mais les médecins doivent les ouvrir pour les examiner et déterminer les lésions qui doivent être traitées. Les yeux peuvent presque toujours être ouverts délicatement, mais il faut parfois utiliser des instruments à cet effet. Il est essentiel de procéder avec précaution afin d’éviter d’exercer une pression sur le globe oculaire, au cas où il serait lacéré.