L’air sous forte pression est comprimé, c’est pourquoi l’air inspiré en profondeur contient beaucoup plus de molécules que celui inspiré en surface. À 10 mètres de profondeur (2 atmosphères absolues), par exemple, chaque inspiration contient 2 fois plus de molécules qu’une inspiration en surface (et le plongeur vide donc une bouteille d’air comprimé 2 fois plus rapidement). Quand la pression diminue, l’air se dilate et augmente de volume. Ainsi, si un plongeur remplit ses poumons avec de l’air comprimé à 10 mètres de profondeur et s’il remonte sans expirer librement, le volume d’air pulmonaire double, provoquant un gonflement excessif des poumons.

Le remplissage excessif des poumons peut rompre les petites poches d’air (alvéoles) qui le constituent, provoquant une fuite d’air. Cet air qui fuit des poumons peut rester piégé dans l’espace compris entre les poumons et la paroi thoracique et se dilater, provoquant un collapsus pulmonaire (pneumothorax). L’air peut également être expulsé de force hors des poumons et pénétrer dans les tissus entourant le cœur (pneumomédiastin), sous la peau du cou et de la partie supérieure du thorax (emphysème sous-cutané) ou dans les vaisseaux sanguins (embolie gazeuse, voir Types d’emboles inhabituels). L’air dans les artères circule généralement vers d’autres parties de l’organisme (embolie gazeuse artérielle), où il peut obstruer la circulation sanguine.

La principale cause de barotraumatisme pulmonaire chez les plongeurs en bouteille est l’apnée pendant la remontée, conséquence du manque d’air en profondeur. Dans sa panique, le plongeur oublie d’expirer librement alors que l’air augmente de volume dans ses poumons lors de la remontée. Une embolie gazeuse peut se produire à environ 1 mètre de profondeur si les personnes qui ont inspiré de l’air sous pression retiennent leur respiration pendant une remontée rapide. Le barotraumatisme pulmonaire peut même survenir dans une piscine si de l’air est inspiré entre 1 mètre et 1,20 mètre sous la surface (comme cela est possible avec un seau renversé ou en testant du matériel de plongée) et n’est pas expiré pendant la remontée. Un barotraumatisme pulmonaire peut également survenir en raison d’une expansion des gaz dans des zones pulmonaires malades.

L’infection par le COVID-19 provoque chez certaines personnes des problèmes pulmonaires qui augmentent leur risque de barotraumatisme pulmonaire pendant la plongée. Les recommandations préconisent d’évaluer toute personne qui a présenté des symptômes même légers liés à la COVID-19 (par exemple, douleur thoracique, palpitations [battements de cœur rapides ou palpitants], toux importante ou difficultés respiratoires) pour s’assurer qu’elle peut plonger en toute sécurité.