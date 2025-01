Fractures par compression de la moelle épinière

Environ deux tiers des personnes présentant des fractures par compression dues à une ostéoporose ne présentent aucun symptôme. Elles ne ressentent aucune douleur lorsque la fracture survient.

Les personnes peuvent devenir plus petites, et le dos peut s’arrondir et se courber (cyphose ou bosse) lorsque plusieurs vertèbres sont fracturées. Les personnes peuvent être incapables de se tenir debout et droites. Elles peuvent avoir de la difficulté à se penser, à atteindre les choses, à se lever, à monter les escaliers et à marcher.

Il arrive que les fractures par compression entraînent une douleur aiguë soudaine ou une douleur qui se développe plus progressivement dans le dos. La douleur peut être légère ou très intense. Elle peut être constante et sourde et peut s’aggraver lorsque les personnes sont debout, marchent, se penchent en avant ou s’assoient pendant longtemps. La douleur peut irradier jusqu’à l’abdomen. Le fait de tapoter doucement le long du dos, comme le font les médecins au cours de l’examen, cause une gêne.

La douleur diminue généralement après environ 4 semaines et disparaît après environ 12 semaines.

Les fractures par compression non ostéoporotiques entraînent une douleur soudaine, et le site de la fracture est sensible au toucher. Généralement, les personnes touchées présentent aussi des spasmes musculaires.

Le saviez-vous ?