Les brûlures sont des lésions produites par la chaleur, l’électricité, les rayonnements ou des produits chimiques.

Les brûlures provoquent de la douleur, des vésicules, un gonflement et des pertes de peau à des degrés divers.

Les brûlures peu profondes et peu étendues peuvent n’exiger qu’une bonne hygiène et l’application d’un onguent, à base d’antibiotiques.

Des brûlures profondes et étendues peuvent entraîner de graves complications, comme des états de choc et des infections graves.

Les personnes affectées de brûlures profondes et étendues peuvent nécessiter des liquides intraveineux, de la chirurgie et de la rééducation, souvent dans un centre de traitement des brûlés.

(Voir aussi Brûlures de l’œil.)

Les brûlures sont en général provoquées par des sources de chaleur (brûlures thermiques), telles que des flammes, de la vapeur, du goudron ou des liquides chauds. Les brûlures produites par des produits chimiques sont semblables aux brûlures thermiques, tandis que celles liées aux rayonnements, à l’exposition au soleil ou à l’électricité sont très différentes. Les événements associés à une brûlure, comme le fait de sauter d’un bâtiment en feu, d’être heurté par des débris ou d’être impliqué dans un accident de la route, peuvent causer d’autres lésions. De plus, les personnes brûlées par un feu inhalent souvent de la fumée (inhalation de fumée). La fumée peut entraîner une suffocation, mais elle contient également différents produits chimiques issus de la substance qui brûle. Certains de ces produits chimiques, tels que le monoxyde de carbone et le cyanure, peuvent être toxiques.

Les brûlures thermiques et chimiques se produisent en général lorsqu’une source de chaleur ou des substances chimiques entrent en contact avec la surface du corps, le plus souvent avec la peau. Aussi la peau est-elle en général la partie la plus lésée. Toutefois, les brûlures graves en surface peuvent pénétrer dans des structures plus profondes de l’organisme, telles que le tissu adipeux, les muscles ou les os.

Lorsque les tissus sont brûlés, du liquide provenant des vaisseaux sanguins s’écoule dans ces tissus, ce qui provoque un œdème. De plus, la peau et les autres surfaces lésées de l’organisme s’infectent facilement, car elles ne sont plus à même de jouer le rôle de barrière contre les micro-organismes envahisseurs.

Chaque année, plus de 400 000 personnes aux États-Unis se rendent au service des urgences pour le traitement des brûlures, et environ 4 000 personnes meurent de brûlures graves. Les adultes âgés et les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables. Quand des enfants et des adultes âgés sont brûlés, les médecins considèrent également la possibilité que ces personnes aient été maltraitées (voir Carence de soins et maltraitance envers les enfants et Maltraitance des personnes âgées).

Classification des brûlures Les médecins classent les brûlures selon des critères stricts et largement acceptés. Les définitions médicales classent en effet les brûlures en fonction de l’étendue de la lésion tissulaire. Profondeur de la brûlure La profondeur de la lésion due à une brûlure est décrite comme d’épaisseur superficielle, partielle ou de pleine épaisseur : Les brûlures superficielles sont les moins profondes (brûlures du premier degré). Elles n’affectent que la couche externe de la peau (épiderme).

Les brûlures d’épaisseur partielle (brûlures du deuxième degré) pénètrent dans la couche moyenne de la peau (derme). Les brûlures d’épaisseur partielle sont parfois décrites comme superficielles (mettant en cause la partie superficielle du derme) ou profondes (mettant en cause à la fois la partie superficielle et les parties profondes du derme).

Les brûlures de pleine épaisseur (brûlures de troisième degré) mettent en cause les trois couches de la peau (épiderme, derme, et couche adipeuse). Généralement, les glandes sudoripares, les follicules pileux et les terminaisons nerveuses sont également détruits. Brûlures Vidéo Évaluation de l’étendue d’une brûlure Sévérité des brûlures Brûlures superficielles Image © Springer Science+Business Media Brûlure d’épaisseur partielle (deuxième degré) Image Photo fournie par Steven E. Wolf, docteur en médecine. Brûlure de pleine épaisseur (troisième degré) Image Photo fournie par Steven E. Wolf, docteur en médecine. Les brûlures sont aussi classées comme mineures, modérées ou graves. Ces catégories peuvent ne pas correspondre à la compréhension courante que l’on peut avoir des termes. Par exemple, les médecins peuvent classer une brûlure comme mineure même si elle cause une douleur intense et interfère avec les activités normales. La sévérité d’une brûlure détermine les modalités de guérison et la probabilité de complications. Les médecins déterminent la sévérité de la brûlure par sa profondeur et par le pourcentage de surface corporelle couverte par les brûlures d’épaisseur partielle et de pleine épaisseur. Des tables spécifiques sont utilisées pour indiquer à quelle proportion de la surface corporelle correspondent différentes parties du corps. Par exemple, chez les adultes, le bras constitue environ 9 % de la surface corporelle. Chez les enfants, d’autres tables sont utilisées, car les proportions du corps sont différentes. Brûlures mineures : Toutes les brûlures superficielles et d’épaisseur partielle qui occupent moins de 10 % de la surface corporelle sont en général classées comme mineures.

Brûlures modérées et graves : Les brûlures mettant en cause les mains, les pieds, le visage ou les organes génitaux, les brûlures d’épaisseur partielle occupant plus de 10 % de la surface corporelle et toutes les brûlures de pleine épaisseur occupant plus de 1 % du corps sont classées comme étant modérées ou, plus souvent, comme graves.

Symptômes des brûlures Les symptômes d’une plaie de brûlure varient en fonction de la profondeur de la brûlure : Les brûlures superficielles sont rouges, enflées et douloureuses. La surface brûlée devient blanche lorsqu’on la touche avec délicatesse, mais il ne se forme pas de vésicules.

Les brûlures d’épaisseur partielle sont roses ou rouges, gonflées et extrêmement douloureuses. Dans un délai de 24 heures (souvent peu de temps après la brûlure), il se forme généralement des vésicules d’où peut suinter du liquide clair. La zone brûlée peut blanchir au toucher.

Les brûlures de pleine épaisseur ne sont généralement pas douloureuses, car les nerfs qui perçoivent la douleur ont été détruits. La peau devient dure et peut être blanche, noire ou rouge vif. La zone brûlée ne blanchit pas au toucher et il est facile de tirer les poils de leur racine sans provoquer de douleur. La morphologie et la symptomatologie des brûlures profondes peuvent s’aggraver pendant les premières heures ou même plusieurs jours après l’événement. Le saviez-vous ?

Complications des brûlures Les brûlures mineures sont normalement superficielles et n’entraînent pas de complications. Cependant, les brûlures profondes d’épaisseur partielle et les brûlures de pleine épaisseur enflent et mettent plus de temps à guérir. D’ailleurs, des brûlures plus profondes peuvent entraîner la formation d’un tissu cicatriciel. Celui-ci rétrécit (se rétracte) à la guérison. Si la cicatrisation survient sur un membre ou sur un doigt, la rétraction qui en résulte peut restreindre le mouvement des articulations adjacentes. Les brûlures graves et certaines brûlures modérées peuvent entraîner des complications graves, dues à des pertes liquidiennes importantes et aux lésions tissulaires. Ces complications peuvent prendre des heures ou des jours pour se développer. Plus la brûlure est profonde et étendue, plus les problèmes qu’elle peut causer sont graves. Les jeunes enfants et les personnes âgées tendent à développer des complications plus graves que dans les autres groupes d’âge. Les complications suivantes peuvent survenir à la suite de brûlures modérées et graves : Chez les personnes qui souffrent de brûlures étendues, une déshydratation peut s’installer, due au passage des liquides du sang vers les tissus brûlés et, si les brûlures sont suffisamment profondes et étendues, vers l’organisme tout entier.

Un choc se développe si la déshydratation est sévère.

Des déséquilibres chimiques peuvent se manifester après des brûlures étendues.

La destruction de tissu musculaire (rhabdomyolyse) survient parfois avec les brûlures de pleine épaisseur. Le tissu musculaire libère de la myoglobine (l’une des protéines musculaires), dans la circulation sanguine. À fortes concentrations, la myoglobine peut léser les reins.

L’infection peut compliquer les plaies de brûlures. Parfois, l’infection peut se propager dans la circulation sanguine et causer une grave maladie ou le décès.

Des croûtes épaisses (escarres) se forment sur les brûlures profondes de pleine épaisseur. Une escarre qui entoure complètement un membre ou la poitrine peut, en se resserrant, empêcher l’apport de sang dans les tissus sains ou entraver la respiration de la peau.

La température corporelle peut devenir dangereusement basse (hypothermie) quand on fait prendre des liquides froids pour corriger la déshydratation, surtout si les personnes sont exposées à l’environnement froid des salles d’urgence quand les médecins évaluent et traitent les brûlures graves.

Diagnostic des brûlures Évaluation de la profondeur et de l’étendue des plaies

Parfois, analyses de sang et d’urine Les médecins examinent fréquemment les personnes hospitalisées à la recherche de complications et évaluent la profondeur et l’étendue de la plaie de la brûlure. Chez les personnes atteintes de brûlures étendues, la tension artérielle, la fréquence cardiaque et le volume d’urine sont souvent mesurés pour surveiller le niveau de déshydratation ou de choc des personnes et le besoin de liquides intraveineux. Les médecins font des analyses de sang pour surveiller les électrolytes dans l’organisme et la numération globulaire. Une électrocardiographie (ECG) et une radiographie du thorax sont parfois également nécessaires. Des analyses de sang et d’urine sont effectuées pour détecter les protéines causées par la destruction des tissus musculaires (rhabdomyolyse) qui survient parfois avec les brûlures profondes de pleine épaisseur.

Traitement des brûlures Pour les brûlures mineures, refroidissement de la plaie avec de l’eau à température ambiante pendant plusieurs minutes, suivi du traitement et du pansage des plaies

Pour les brûlures sévères, hospitalisation et traitement des complications et des brûlures Avant de traiter les brûlures, il faut empêcher que l’agent causant la brûlure ne continue à provoquer des lésions. Par exemple, les flammes doivent être éteintes. Les vêtements, surtout ceux qui brûlent sans flamme (chemises en tissus synthétiques qui ont fondu) ou sont recouverts d’une substance chaude (par exemple, du goudron), ou qui sont encore imprégnés d’agents chimiques, doivent être immédiatement retirés. L’hospitalisation est parfois nécessaire pour traiter de manière optimale certaines brûlures. Par exemple, les brûlures étendues d’épaisseur partielle ou de pleine épaisseur nécessitent un traitement à base de liquides intraveineux ; il est plus facile d’élever un bras ou une jambe gravement brûlés au-dessus du niveau du cœur pour prévenir un œdème dans un hôpital. De plus, les brûlures qui empêchent les fonctions quotidiennes habituelles, telles que la marche ou l’alimentation, ou qui causent de la douleur intense rendent souvent nécessaire l’hospitalisation. Les brûlures de pleine épaisseur, celles qui touchent les très jeunes enfants ou les personnes très âgées, et les brûlures qui touchent les mains, les pieds, le visage ou les organes génitaux, sont en général traitées au mieux dans les centres pour brûlés. Ce sont des hôpitaux dont le personnel soignant et les équipements sont spécialisés dans le traitement des brûlés. Brûlures superficielles légères Si possible, les brûlures superficielles légères sont immédiatement refroidies avec de l’eau à température ambiante pendant plusieurs minutes. Les brûlures chimiques peuvent nécessiter un rinçage prolongé. La brûlure est soigneusement nettoyée pour prévenir l’infection. Si des souillures sont très adhérentes, les médecins peuvent donner un antalgique ou insensibiliser la zone brûlée en injectant un anesthésique local, pour pouvoir ensuite nettoyer la brûlure avec une brosse. Le seul traitement nécessaire est souvent l’application d’un antibiotique en onguent ou en crème, tel que la sulfadiazine argentique. Les onguents empêchent l’infection et forment une barrière contre l’entrée des bactéries dans la lésion. On applique ensuite un pansement stérile pour protéger la région brûlée des souillures et de nouvelles lésions. Si nécessaire, on effectue une vaccination contre le tétanos. Les soins à effectuer à domicile comprennent le maintien de la propreté de la brûlure, afin de prévenir l’infection. De plus, on administre des analgésiques (antidouleurs) à de nombreuses personnes, parfois des opioïdes, au moins pendant quelques jours. La brûlure peut être recouverte par une compresse non adhésive ou par de la gaze stérile. Pour enlever les compresses sans qu’elles collent, il faut auparavant les imprégner d’eau. Petites brûlures superficielles Brûlures mineures mais profondes Comme pour les brûlures plus superficielles, les brûlures mineures mais profondes sont généralement traitées avec un onguent antibiotique. Les médecins n’utilisent pas toujours d’onguents à base d’antibiotiques mais appliquent au contraire des pansements stériles spéciaux pouvant demeurer en place plusieurs jours ou même une semaine. Certains de ces pansements contiennent de l’argent qui tue les bactéries. D’autres pansements sont légèrement poreux, juste ce qu’il faut pour permettre au liquide de s’écouler de la brûlure mais pas suffisamment pour laisser passer les bactéries. Toute la peau morte et toutes les vésicules crevées doivent être enlevées par un prestataire de soins de santé avant d’appliquer l’onguent antibiotique ou le pansement. De plus, pendant les premiers jours, en maintenant le bras ou la jambe brûlée surélevée au-dessus du niveau du cœur, on diminue la douleur et les risques d’œdème. Les pansements compressifs, tels que les bandages élastiques, peuvent également limiter le gonflement et améliorer la cicatrisation des plaies. Des contrôles fréquents à l’hôpital ou au cabinet du médecin sont peut-être nécessaires, ils peuvent même être quotidiens les premiers jours. Une greffe de peau peut être nécessaire pour remplacer la peau brûlée qui ne guérit pas. Dans d’autres cas, les greffes cutanées sont utilisées pour couvrir temporairement et protéger la peau pendant le processus de guérison. Une procédure de greffe de peau consiste à prélever un morceau de peau saine à partir d’une source, par exemple : une zone non brûlée du corps de la personne (autogreffe)

une personne décédée (allogreffe)

un animal (xénogreffe) L’autogreffe peut être constituée de morceaux de peau solide ou d’une greffe en filet. Pour la greffe en filet, les médecins utilisent un outil pour pratiquer de multiples petites incisions espacées régulièrement sur le morceau de peau. Les incisions permettent de distendre le greffon de peau pour qu’il puisse couvrir une plus grande superficie (souvent plusieurs fois la superficie du greffon initial). Les greffes en filet sont utilisées dans les zones où l’aspect est moins important et où la brûlure met en cause plus de 20 % de la surface corporelle, quand les greffons de peau de donneurs sont rares. Les greffes en filet guérissent en prenant un aspect en grille, parfois avec une cicatrisation excessive. Quand tous les tissus nécrosés sont enlevés et que la plaie est propre, un chirurgien coud ou agrafe le greffon de peau sur la zone brûlée. On peut également utiliser un greffon de peau artificielle. Les autogreffes sont permanentes. Les allogreffes et les xénogreffes offrent une protection temporaire à la peau qui guérit, mais elles sont rejetées après 10 à 21 jours par le système immunitaire de la personne et doivent alors être retirées. Après l’ablation des allogreffes et des xénogreffes, une autogreffe est nécessaire si la brûlure est de pleine épaisseur (troisième degré) et trop grande pour guérir spontanément. La peau brûlée peut être remplacée à tout moment dans les jours suivant la brûlure. La kinésithérapie et l’ergothérapie sont en général nécessaires pour éviter l’immobilité induite par la cicatrisation des régions articulaires et pour aider les personnes à fonctionner si la mobilité d’une articulation est limitée. Des exercices d’étirement commencent dès les premiers jours qui suivent la brûlure. Des attelles sont appliquées pour s’assurer que les articulations restent immobiles dans des positions qui minimisent la rétraction. Elles sont laissées en place, sauf pendant les exercices de mobilisation des articulations. Si une greffe de peau a été réalisée, les exercices de rééducation ne commencent que 1 à 3 jours après la greffe, afin de ne pas entraver la prise du greffon. L’application de pansements compressifs sur la brûlure peut prévenir le développement de grosses cicatrices. Brûlures graves Les brûlures graves et potentiellement mortelles imposent des soins immédiats. En cas de choc par déshydratation, il faut administrer de l’oxygène avec un masque facial. On administre immédiatement de grandes quantités de liquides par voie intraveineuse aux personnes qui sont en état de choc, de déshydratation, ou brûlées sur une grande partie du corps. Des liquides sont également administrés aux personnes qui présentent une destruction du tissu musculaire. Les liquides diluent la myoglobine dans le sang, ce qui évite des lésions massives du rein. Du bicarbonate de sodium est parfois administré par voie intraveineuse pour permettre de dissoudre la myoglobine et prévenir des lésions rénales ultérieures. Une intervention chirurgicale destinée à ouvrir les escarres qui bloquent l’apport sanguin à un membre ou qui entravent la respiration peut s’avérer nécessaire. Cette procédure s’appelle escarrotomie. L’escarrotomie provoque en général un léger saignement, mais la douleur est minime puisque la brûlure responsable de l’escarre a détruit les terminaisons nerveuses cutanées. Les soins de la peau sont extrêmement importants. Maintenir propre la zone brûlée est très important car la peau lésée s’infecte facilement. Le nettoyage peut être réalisé en faisant périodiquement couler de l’eau avec délicatesse sur les brûlures. Les plaies sont nettoyées et les pansements sont changés à différents intervalles (normalement une fois par jour ou moins souvent), selon le type de pansement utilisé. Comme en cas de brûlure mineure profonde, les greffes de peau sont nécessaires pour recouvrir les brûlures qui ne guérissent pas. Un régime alimentaire approprié qui comprend un apport adéquat de calories, de protéines et de substances nutritives est important pour la cicatrisation. En cas de prise insuffisante de calories, des compléments alimentaires sont prescrits sous forme de boissons, par nutrition entérale (sonde nasogastrique), ou encore, mais moins souvent, par voie intraveineuse. Des suppléments de vitamines et de minéraux sont habituellement administrés. Des séances de kinésithérapie et de rééducation sont nécessaires. La dépression est traitée. Une brûlure grave met longtemps à guérir et peut provoquer des troubles esthétiques (défiguration), ce qui peut provoquer une dépression. La dépression peut souvent être traitée par des médicaments ou de la psychothérapie, voire les deux.