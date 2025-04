Distomatoses pulmonaires

University of Virginia School of Medicine

Certaines espèces Paragonimus de douves sont responsables d’infections pulmonaires.

L’infection survient lorsqu’une personne ingère des kystes contenant des larves de douves avec du crabe d’eau douce ou des écrevisses crus, mal cuits ou saumurés.

La plupart des personnes infectées sont asymptomatiques, mais celles qui ont des symptômes peuvent présenter une diarrhée, une douleur abdominale, de la fièvre, une toux, des démangeaisons et des symptômes ultérieurs dus aux lésions pulmonaires et à d’autres organes.

Le diagnostic de l’infection repose sur la découverte d’œufs dans les expectorations ou la découverte d’œufs provenant de l’ingestion d’expectorations dans les selles.

Le praziquantel ou un autre médicament est administré pour éliminer les douves de l'organisme.

Les douves sont des vers plats parasitaires. Il existe de nombreuses espèces de douves. Différentes espèces ont tendance à infecter différentes parties de l’organisme. Il existe plus de 30 espèces de Paragonimus, dont 10 espèces qui peuvent infecter l’homme et provoquer une paragonimose. Toutefois, la plupart des cas de paragonimose sont provoqués par :

Paragonimus westermani

La distomatose pulmonaire survient lorsqu’une personne ingère des kystes contenant des douves immatures (larves) avec du crabe d’eau douce ou des écrevisses crus, mal cuits ou saumurés. Ces infections surviennent le plus souvent en Asie. (Voir aussi Présentation des infections parasitaires.) D’autres espèces Paragonimus sont responsables de la paragonimose en Afrique, en Amérique centrale et du Sud, et dans de rares cas en Amérique du Nord.

Une fois les kystes avalés, les larves quittent les kystes, traversent la paroi de l’intestin et entrent dans la cavité abdominale. Elles traversent alors le diaphragme, puis envahissent les poumons. Elles deviennent alors des douves adultes et produisent des œufs. Les adultes peuvent vivre 20 ans en l’absence de traitement.

Les larves peuvent aussi atteindre le cerveau, le foie, les ganglions lymphatiques, la peau, ou la moelle épinière, où ils forment des kystes et se développent. Toutefois, le cycle ne peut pas s’achever dans ces organes, car les œufs ne peuvent pas sortir de l’organisme.

À partir des poumons, les œufs sont excrétés dans les expectorations avec la toux ou les expectorations, ou avalés et excrétés dans les selles. Si les œufs se retrouvent dans de l’eau douce, ils éclosent, donnent naissance à des larves qui sont ingérées par des escargots. À l’intérieur de l’escargot, les douves se transforment en larves capables de nager (cercaire). Les cercaires libérées des escargots infectés infectent alors des crabes ou des écrevisses et forment des kystes (appelés métacercaires).

Cycle de vie de Paragonimus westermani Image Image publiée avec la permission de l’Image Library des Centers for Disease Control and Prevention.

Voir également les informations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) sur la paragonimiase.

Symptômes des distomatoses pulmonaires La plupart des personnes présentant une distomatose pulmonaire sont asymptomatiques. Toutefois, peu après avoir contracté une distomatose pulmonaire, la personne atteinte peut souffrir de diarrhée, de douleurs abdominales, de fièvre, de toux et de démangeaisons. Ultérieurement, l’infection endommage principalement les poumons, mais elle peut aussi affecter d’autres organes, notamment la peau. Lentement, la personne développe des symptômes comme une toux chronique, des douleurs thoraciques et des difficultés à respirer. Elles peuvent produire des expectorations sanglantes. Des nodules peuvent se former sur la peau. Si le cerveau est affecté, la personne peut souffrir de convulsions, de difficultés à utiliser ou à comprendre le langage, ou de problèmes de vue. Elle peut se trouver paralysée.

Diagnostic des distomatoses pulmonaires Examen d’un échantillon d’expectorations ou de selles

Parfois, analyses de sang pour rechercher les anticorps contre le parasite

Examens d’imagerie des poumons Le diagnostic de ces distomatoses pulmonaires repose sur la découverte d’œufs dans les expectorations ou les selles de la personne. Parfois, un échantillon de liquide est prélevé des poumons pour y rechercher des œufs. Les œufs peuvent être difficiles à détecter car seuls quelques-uns sont libérés à la fois et ils ne sont pas libérés régulièrement. Les laboratoires peuvent utiliser des techniques de concentration spéciales pour identifier les œufs. Des analyses de sang pour rechercher les anticorps contre le parasite peuvent être utiles. (Les anticorps sont des protéines produites par le système immunitaire qui participent à la défense de l’organisme contre les attaques, y compris celles des parasites.) D’autres tests, comme une radiographie ou une tomodensitométrie (TDM) du thorax, peuvent être effectués pour connaître l’étendue des lésions pulmonaires ou causées à d’autres organes.

Traitement des distomatoses pulmonaires Médicament pour éliminer les douves de l’organisme

Médicament pour éliminer les douves de l'organisme

Parfois, chirurgie Les distomatoses pulmonaires sont traitées par praziquantel, un médicament utilisé pour éliminer les douves de l'organisme (ce que l'on appelle médicament anthelminthique). Le triclabendazole est une alternative. Si le cerveau est infecté, des corticoïdes peuvent également être administrés. Ils permettent de contrôler l'inflammation qui se développe lorsque le médicament tue les douves. Des anticonvulsivants sont utilisés pour contrôler les convulsions. Parfois, une intervention chirurgicale est nécessaire pour extraire les nodules sur la peau ou, plus rarement, les kystes dans le cerveau.