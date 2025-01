University of Virginia School of Medicine

La toxocarose est une infection provoquée par les larves des vers ronds Toxocara canis ou Toxocara cati, qui sont des parasites des animaux.

L’infection est transmise aux jeunes enfants lorsqu’ils mangent de la terre contaminée par les déjections d’animaux contenant des œufs de ces ascarides.

L’infection peut provoquer fièvre, toux ou respiration sifflante et hypertrophie du foie, et chez certaines personnes, elle peut être à l’origine de troubles de la vue.

La mise en évidence d’anticorps dirigés contre les ascarides dans un échantillon de sang confirme le diagnostic.

Pour prévenir cette infection, il faut vermifuger régulièrement les chiens et les chats.

Le traitement de cette infection associe des médicaments antiparasitaires et des corticoïdes, mais généralement, il n’est pas nécessaire de faire un traitement.

La toxocarose se manifeste surtout chez de jeunes enfants qui ont ingéré des œufs de Toxocara après contact avec le sol contaminé par les déjections de chiens et de chats porteurs du parasite. Les bacs à sable destinés aux enfants, où souvent les chiens et chats défèquent, représentent un risque majeur d’exposition aux œufs. En portant leurs mains à la bouche, les enfants sont en effet susceptibles d’absorber les œufs avec le sable contaminé. Parfois, les adultes ingèrent les œufs par contact avec un sol contaminé, d’autres surfaces ou des mains d’enfants. Des adultes ou des enfants qui sont atteints d’un trouble du comportement alimentaire (appelé pica) caractérisé par l’absorption de substances non alimentaires (de la terre ou de l’argile) ont un risque élevé de s’infecter.

Les œufs ingérés éclosent dans l’intestin et libèrent les larves. Ces larves traversent ensuite la paroi intestinale et se propagent par la circulation sanguine. Presque tous les tissus de l’organisme peuvent être touchés, mais le foie et les poumons sont plus souvent atteints. Les larves peuvent survivre pendant plusieurs mois, et leur migration à travers les tissus provoque parfois le développement d’une réaction inflammatoire à l’origine de lésions.

Les larves ne deviennent pas adultes chez l’homme, mais elles peuvent rester vivantes dans l’organisme pendant de nombreux mois. Les larves ont besoin d’un autre hôte pour parvenir à maturité : chien, chat ou autre animal.

Les œufs de Toxocara peuvent être ingérés par d’autres mammifères, comme des lapins ou des moutons. Chez ces animaux, les œufs éclosent et libèrent des larves qui traversent la paroi intestinale et migrent jusqu’à divers tissus où elles forment des kystes. Dans de rares cas, l’homme peut être infecté en consommant la viande crue ou insuffisamment cuite de ces animaux.

Cycle de vie des ascarides Toxocara Image Image des Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria (Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies, Santé mondiale, Division des maladies parasitaires et Paludisme).

Symptômes de la toxocarose Les symptômes de la toxocarose peuvent apparaître plusieurs semaines après l’ingestion des œufs. Ils varient selon l’organe affecté. Fièvre, toux ou respiration sifflante, et augmentation du volume du foie sont les symptômes les plus fréquents. Certains patients présentent une éruption cutanée, une hypertrophie de la rate ou une pneumonie récidivante. Il peut y avoir une perte d’appétit. Lorsque les larves infectent l’œil (généralement un seul œil), le plus souvent elles ne provoquent pas de symptômes ou des symptômes très légers. Toutefois, les yeux peuvent s’enflammer et la vision peut être altérée ou perdue.

Diagnostic de la toxocarose Analyses de sang pour rechercher les anticorps contre le parasite Le médecin peut suspecter une toxocarose chez un patient qui présente un foie hypertrophié, des signes d’inflammation pulmonaire, de la fièvre et une hyperéosinophilie (augmentation des globules blancs sanguins appelés éosinophiles). Le diagnostic de toxocarose est confirmé par la recherche dans le sang des anticorps spécifiques de Toxocara. (Les anticorps sont des protéines produites par le système immunitaire qui participent à la défense de l’organisme contre les attaques, y compris celles des parasites.) Dans de rares cas, un prélèvement de tissu au niveau du foie ou d’autres tissus (biopsie) est examiné pour détecter les larves ou l’inflammation qui résulte de leur présence.

Prévention de la toxocarose La prévention consiste à vermifuger régulièrement les chiens et les chats. Les bacs à sable doivent être couverts lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour les préserver des déjections animales. Il faut dissuader les enfants de manger des choses qui ne sont pas des aliments, comme de la terre ou de l’argile, ainsi que les adultes qui ont ce type de pulsions.