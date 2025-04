Présentation des filarioses

À l’intérieur de l’organisme, les filaires adultes peuvent migrer et former des nodules dans les vaisseaux lymphatiques ou sous la peau, selon le type de filaire responsable de l’infection. Les vers femelles adultes produisent des formes immatures du ver appelées microfilaires. La plupart des lésions et de nombreux symptômes causés par les filarioses sont dus aux réponses inflammatoires de l’organisme aux vers adultes ou aux microfilaires.

Lorsque les tissus lymphatiques (cellules et organes constituant le système lymphatique) sont impliqués, les vers Wuchereria ou Brugia adultes et l’inflammation qui les accompagne peuvent obstruer les vaisseaux lymphatiques et entraîner l’inflammation et le gonflement de certaines zones des jambes, des bras ou des organes génitaux. Après de nombreuses années, les jambes, les bras et les organes génitaux peuvent devenir extrêmement hypertrophiés et déformés.

Les microfilaires circulantes de Wuchereria ou Brugia peuvent induire des réactions allergiques dans les poumons, entraînant toux, essoufflement et symptômes pseudo-asthmatiques. Les Loa loa adultes migrent sous la peau, entraînant des nodules passagers et traversant parfois l’œil sous la membrane externe transparente (conjonctive). Les vers Onchocerca adultes vivent dans des nodules sous la peau et produisent des microfilaires qui provoquent démangeaisons et lésions cutanées. Ils pénètrent également dans l’œil et provoquent une inflammation et du tissu cicatriciel qui peuvent aboutir à une cécité après de nombreuses années.