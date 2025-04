Dirofilariose

Les filaires du chien ne peuvent pas terminer leur cycle de vie chez l’homme et ne survivent pas très longtemps dans un organisme humain, l’homme présente donc rarement des symptômes.

Les personnes les plus infectées ne présentent pas de symptôme, mais si le ver migre vers les poumons et y meurt, les personnes peuvent tousser et ressentir des douleurs thoraciques.