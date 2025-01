University of Virginia School of Medicine

L’ascaridiose est une infection causée par Ascaris lumbricoides, un ver rond intestinal, ou parfois par Ascaris suum (responsable de l’ascaridiose chez le porc).

Cette infection est transmise à l’homme par l’absorption des œufs de ces nématodes, présents généralement dans des aliments.

Lors de la première infection, les patients peuvent être asymptomatiques ou peuvent présenter de la fièvre, une toux, une respiration sifflante, des crampes abdominales, des nausées et des vomissements.

La croissance des enfants atteints d’une infection chronique importante peut être anormale, ou les vers peuvent obstruer l’intestin ou les canaux biliaires, ce qui provoque de très fortes douleurs et des vomissements.

Le diagnostic repose généralement sur l’identification des œufs ou des vers dans des échantillons de selles.

On traite les patients par des médicaments antiparasitaires tels que l’albendazole.

(Voir aussi Présentation des infections parasitaires.)

L’ascaridiose, qui touche environ 500 millions de personnes dans le monde, est la plus fréquente des infections humaines dues à des vers ronds et contribue à la malnutrition dans les régions où les conditions sanitaires ne sont pas optimales. Chaque année, environ 2 000 à 10 000 personnes décèdent d’ascaridiose. La plupart des décès surviennent chez les enfants à la suite de l’obstruction par les vers de l’intestin ou des canaux biliaires (canaux qui relient le foie et la vésicule biliaire à l’intestin grêle).

Cette infection est fréquente dans les régions tropicales et subtropicales où les conditions sanitaires ne sont pas optimales. Aux États-Unis, l’ascaridiose apparaît le plus souvent chez les réfugiés, les immigrants et chez les personnes qui ont voyagé à l’étranger ou qui vivent dans des régions où les conditions sanitaires ne sont pas optimales.

Le saviez-vous ?

Mode de transmission de l’ascaridiose L’infection débute par l’ingestion d’œufs d’Ascaris fécondés. Seuls les œufs fécondés peuvent provoquer une infection. Les personnes peuvent ingérer ces œufs dans des aliments ayant été en contact avec un sol contaminé par des excréments humains contenant les œufs. Une infection peut également survenir lorsque les personnes mettent leurs mains ou leurs doigts contaminés par des souillures dans leur bouche. Les œufs d’Ascaris sont résistants et peuvent survivre dans le sol pendant plusieurs années. Une fois ingérés, les œufs d’Ascaris éclosent et libèrent les larves dans l’intestin. Les larves traversent la paroi de l’intestin grêle avant d’être transportées par les vaisseaux lymphatiques et sanguins jusqu’aux poumons. Une fois dans les poumons, les larves pénètrent dans les alvéoles, remontent les voies respiratoires, puis lorsqu’elles ont atteint la gorge, elles sont avalées. La larve parvient à maturité dans l’intestin grêle où elle demeure jusqu’au stade adulte. Ce processus prend environ 2 à 3 mois. Les vers adultes mesurent de 15 à 51 cm de long pour un diamètre de 0,25 à 0,5 cm. Ils vivent de 1 à 2 ans. Les œufs pondus par les vers adultes sont excrétés dans les selles, se développent dans le sol, et le cycle de l’infection recommence lorsqu’ils sont ingérés. Cycle de vie d’Ascaris lumbricoides Image Image des Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria (Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies, Santé mondiale, Division des maladies parasitaires et Paludisme). Les personnes peuvent également être infectées par Ascaris suum qui vit dans le porc. L’infection commence lorsqu’une personne ingère des œufs fécondés, parce que ses mains étaient contaminées après avoir été en contact avec des porcs infectés ou parce qu’elle a consommé des légumes ou des fruits mal cuits contaminés par des excréments de porc. On ne sait pas très bien si Ascaris suum est une espèce distincte d’Ascaris lumbricoides.

Symptômes de l’ascaridiase La migration de la larve d’Ascaris à travers les poumons peut être responsable d’une fièvre, d’une toux, d’une respiration sifflante et parfois, de la présence de sang dans les crachats. Un petit nombre de vers dans l’intestin ne provoque généralement pas de symptômes digestifs. La présence de nombreux vers peut entraîner des crampes abdominales et, parfois, une occlusion intestinale (blocage), surtout chez les enfants vivant dans des régions où les conditions sanitaires sont mauvaises. Cette occlusion intestinale peut être la cause de nausées, de vomissements, d’un gonflement abdominal (distension) et de douleurs abdominales. Les vers adultes migrent parfois au niveau de la bouche ou du nez, sont parfois excrétés dans les vomissements ou passent dans les selles, ce qui peut induire un état de stress psychologique. Les vers adultes peuvent également obstruer l’appendice, les voies biliaires ou le canal pancréatique et provoquer des douleurs abdominales sévères. Une dénutrition peut se développer chez les enfants infectés. La croissance ainsi que la prise de poids des enfants lourdement infectés peuvent être anormales.

Diagnostic de l’ascaridiase Examen d’un échantillon de selles L’ascaridiose est diagnostiquée en identifiant les œufs ou les vers adultes dans un échantillon de selles ou, exceptionnellement, en constatant la présence de vers adultes dans les selles ou jusque dans la gorge ou le nez. On peut découvrir ces vers adultes à la faveur d’une tomodensitométrie (TDM) ou d’une échographie, réalisés pour d’autres raisons. Dans de rares cas, les traces des larves qui migrent dans les poumons sont décelées à la radiographie du thorax.

Prévention de l’ascaridiase Les meilleures méthodes de prévention de l’ascaridiase comprennent Se laver les mains soigneusement au savon et à l’eau avant de manipuler des aliments

Laver, éplucher et/ou cuire tous les légumes et les fruits crus avant de les manger, en particulier ceux cultivés dans des régions où les matières fécales humaines ou de porc sont utilisées comme engrais

Ne pas déféquer dehors, sauf dans les latrines équipées d’un système d’évacuation des eaux usées approprié Un système d’évacuation des eaux usées efficace peut contribuer à prévenir la propagation de cette infection. Parfois, une dose unique importante d’albendazole ou de mébendazole est administrée aux groupes de personnes, tout particulièrement les enfants, qui sont exposés à un risque de contamination par Ascaris (et d’autres vers qui se propagent via un sol contaminé, comme les ankylostomes et les trichocéphales). Ce traitement permet de prévenir les complications de ces infections.