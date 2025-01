Maladie de Lyme

En l’absence d’un traitement, d’autres problèmes apparaissent souvent des mois ou des années plus tard.

Une arthrite se développe chez plus de la moitié des personnes habituellement dans les mois suivants. Des épisodes de gonflement et de douleur des grosses articulations, en particulier du genou, récidivent généralement pendant quelques années. Les genoux sont en général plus gonflés que douloureux, souvent chauds au toucher et, dans de rares cas, rouges. Des kystes peuvent apparaître derrière le genou et se rompre, responsables d’une augmentation soudaine de la douleur. Les problèmes de genou persistent plus de 6 mois dans 10 % des cas.

Un petit nombre développe des anomalies liées au dysfonctionnement du cerveau et du système nerveux. Peuvent s’en suivre des troubles de l’humeur, de l’élocution, de la mémoire et du sommeil. Certaines personnes ont des engourdissements et des douleurs fulgurantes au niveau du dos, des jambes et des bras.