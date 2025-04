La fièvre récurrente se caractérise par l’apparition soudaine de frissons, suivis d’une forte fièvre, de céphalées sévères, de vomissements, et de douleurs musculaires et articulaires. Une ulcération recouverte d’une croûte noire épaisse (escarre) peut se former au site de la piqûre de tique. Certaines personnes présentent une éruption cutanée rougeâtre sur le torse et les membres et ont les yeux rouges. Certains patients délirent.

Après plusieurs jours, la fièvre s’arrête brusquement, et la personne atteinte se sent mieux. Cependant, la fièvre et, généralement, les autres symptômes réapparaissent (rechute) et disparaissent à des intervalles de 1 semaine pouvant aller jusqu’à 30 épisodes. Les épisodes sont progressivement moins sévères, et la personne finit par guérir à mesure qu’elle s’immunise contre la maladie.

Plus tardivement au cours de la maladie, d’autres symptômes peuvent se manifester. À savoir : jaunisse (jaunissement de la peau et du blanc de l’œil), hypertrophie du foie et de la rate, inflammation du tissu cardiaque (myocardite) et insuffisance cardiaque. Ces symptômes sont plus fréquents chez les personnes présentant une fièvre récurrente à poux.

Les yeux, le cerveau et la moelle épinière peuvent être infectés. Par exemple, une méningite peut se développer. Ces problèmes sont plus fréquents chez les personnes présentant une fièvre récurrente à tiques.