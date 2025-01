Dans la fièvre par morsure de rat à streptobacilles, la morsure de rat, si elle est présente, guérit généralement rapidement. Entre un jour et 3 semaines après la cicatrisation de la morsure, des symptômes apparaissent brusquement. Ils comprennent : frissons, fièvre, vomissements, céphalées et douleurs au niveau du dos et des articulations. Quelques jours après, une éruption cutanée composée de petits boutons rouges plats apparaît généralement sur les mains et les pieds. Sans traitement, les douleurs articulaires et l’arthrite infectieuse (infection du liquide et des tissus d’une articulation) peuvent durer plusieurs jours ou plusieurs mois. La fièvre peut aller et venir pendant plusieurs semaines à plusieurs mois.

La fièvre d’Haverhill cause des symptômes similaires, mais les vomissements sont plus sévères, et la gorge peut être douloureuse.

Streptobacillus peut infecter le cœur, provoquant une endocardite. Des abcès peuvent se former dans le cerveau ou d’autres tissus. Ces problèmes, comme l’arthrite infectieuse, sont rares mais graves.