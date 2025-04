Bejel, pian et pinta

Le pian touche aussi la peau et les os. Il débute plusieurs semaines après l’exposition à Treponema par une ulcération discrète au niveau du site de l’infection, le plus souvent sur une jambe. L’ulcération guérit, mais plus tard des nodules mous (granulomes) apparaissent sur le visage, les bras, les jambes et les fesses, puis se rompent. Ces granulomes guérissent lentement et peuvent récidiver. La peau de la paume et de la plante des pieds peut s’épaissir et se rompre pour former des plaies douloureuses. Les plaies sur les pieds rendent la marche difficile et font marcher les personnes sur les côtés des pieds, c’est pourquoi on surnomme l’affection « pian crabe ».

À un stade plus avancé, les tibias peuvent être détruits et de nombreuses autres excroissances déformantes, en particulier autour du nez, de la bouche et du palais, peuvent apparaître.