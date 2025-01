Présentation des bactéries

Certaines bactéries sont naturellement résistantes à certains antibiotiques.

D’autres bactéries développent une résistance aux médicaments parce qu’elles acquièrent des gènes d’autres bactéries qui sont devenues résistantes ou parce que leurs gènes mutent. Par exemple, peu après que la pénicilline a été introduite dans le milieu des années 1940, quelques bactéries Staphylococcus aureus individuelles ont acquis des gènes qui leur ont permis de devenir résistantes à la pénicilline. Les souches qui possédaient ces gènes spéciaux avaient un avantage de survie lorsque la pénicilline a été utilisée couramment pour traiter les infections. Les souches de Staphylococcus aureus qui n’avaient pas ces nouveaux gènes ont été tuées par la pénicilline, ce qui a permis aux bactéries résistantes à la pénicilline qui restaient de se reproduire et de devenir de plus en plus fréquentes.

Des chimistes ont alors modifié la molécule de la pénicilline afin d’obtenir un médicament différent bien qu’ayant les mêmes propriétés, la méticilline, qui pouvait tuer les bactéries résistantes la pénicilline. Aussitôt après l’introduction de la méticilline, des souches de Staphylococcus aureus ont développé des gènes les rendant résistantes à la méticilline et aux médicaments apparentés. Ces souches sont appelées Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM).

Les gènes qui codent pour la résistance aux médicaments peuvent être transmis aux générations de bactéries suivantes, voire parfois à d’autres espèces de bactéries.

Plus des antibiotiques sont utilisés, plus il est probable que des bactéries résistantes se développent. Par conséquent, les experts recommandent aux médecins d’utiliser les antibiotiques uniquement lorsque cela est nécessaire et sur une durée la plus courte possible. En particulier, les médecins ne doivent prescrire des antibiotiques que pour les infections bactériennes et non pour les infections virales telles que le rhume ou la grippe. Le fait d’administrer des antibiotiques à des personnes qui n’ont probablement pas d’infection bactérienne, comme celles qui toussent et ont des symptômes de rhume, ne les guérit pas et contribue à la formation de bactéries résistantes. Comme les antibiotiques ont été largement utilisés (et utilisés à mauvais escient), de nombreuses bactéries sont résistantes à certains antibiotiques.

Les bactéries résistantes peuvent se transmettre d’homme à homme. Comme les voyages internationaux sont très fréquents, les bactéries résistantes peuvent se propager à de nombreuses régions du monde en très peu de temps. La propagation de ces bactéries dans les hôpitaux est particulièrement préoccupante. Les bactéries résistantes sont fréquentes dans les hôpitaux parce que les antibiotiques sont très souvent nécessaires et parce que le personnel hospitalier et les visiteurs peuvent propager les bactéries s’ils ne suivent pas strictement les procédures sanitaires appropriées. Aussi, de nombreux patients hospitalisés ont un système immunitaire affaibli, ce qui les rend encore plus sensibles aux infections.

Les bactéries résistantes peuvent également se transmettre de l’animal à l’être humain. Les bactéries résistantes sont fréquentes chez les animaux de ferme car des antibiotiques sont souvent administrés de façon systématique à des animaux sains pour prévenir les infections pouvant altérer leur croissance ou provoquer une maladie. De nombreux pays ont interdit l’utilisation des antibiotiques chez les animaux afin de réduire le risque de :