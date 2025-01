Infections à Pseudomonas

Pseudomonas aeruginosa est responsable de nombreuses infections différentes.

L’otite du nageur (otite externe) est une infection externe légère qui peut survenir chez les personnes par ailleurs saines. L’eau contenant la bactérie pénètre dans l’oreille au cours d’un exercice de natation. Cette pathologie est responsable de démangeaisons, de douleurs et parfois d’un écoulement au niveau de l’oreille.

L’otite externe maligne est une infection plus grave de l’oreille externe. Cette pathologie est plus fréquente chez les diabétiques. Il y a apparition d’un gonflement et d’une inflammation des tissus, qui ferment partiellement ou totalement le conduit auditif. Les symptômes sont une fièvre, une perte de l’audition, une inflammation des tissus autour de l’oreille infectée, une violente douleur au niveau de l’oreille, un écoulement nauséabond et une atteinte neurologique.

La folliculite des bains chauds est une autre infection externe légère. Cette infection se développe au niveau des racines des poils (follicules) chez les personnes qui fréquentent des spas ou des piscines insuffisamment chlorées. Un long séjour dans l’eau ramollit les follicules, facilitant ainsi la pénétration des bactéries. Il apparaît alors une éruption cutanée prurigineuse formée de tout petits boutons. Au centre de ces boutons, il peut y avoir une goutte de pus.

Ecthyma gangrenosum est une ulcération douloureuse survenant chez les personnes qui ont trop peu de globules blancs (neutropénie). Le centre de la plaie est violet-noir, entouré d’une bande rouge. Ces ulcérations surviennent généralement dans les zones humides du corps, comme les aisselles ou les parties génitales.

Les infections oculaires dues à cette bactérie peuvent endommager la cornée, souvent de façon permanente. Les enzymes produites par cette bactérie peuvent rapidement détruire les yeux. L’infection est souvent causée par des blessures, mais elle peut être due à une contamination des lentilles de contact ou des solutions de lavage pour lentilles.

Les infections des tissus mous touchent les muscles, les tendons, les ligaments, le tissu adipeux et la peau. Ces infections peuvent survenir dans les lésions profondes par perforation (par exemple, après avoir marché sur un clou). Les bactéries Pseudomonas peuvent aussi infecter les escarres, les brûlures et les plaies dues à une blessure ou à un acte chirurgical. Quand les bactéries se développent dans des pansements souillés, les pansements verdissent et ont une odeur d’herbe fraîchement coupée. Le liquide s’écoulant de ces plaies a souvent une odeur sucrée, fruitée.

Une pneumonie nosocomiale sévère peut se développer chez des patients hospitalisés, en particulier chez ceux qui sont intubés et qui sont sous respiration assistée. Chez les personnes infectées par le VIH à un stade avancé, les pseudomonas sont fréquemment à l’origine d’une pneumonie et d’infections des sinus. Les facteurs de risque de pneumonie communautaire causée par Pseudomonas comprennent la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), la bronchectasie, le tabagisme, le trouble lié à la consommation d’alcool et l’utilisation fréquente d’antibiotiques.

Les infections des voies urinaires apparaissent généralement dans les circonstances suivantes :

Après la réalisation d’un acte impliquant les voies urinaires

Lorsque les voies urinaires sont obstruées

Lorsqu’un cathéter doit rester dans la vessie longtemps

Les infections de la circulation sanguine (bactériémie) sont souvent dues aux situations suivantes :

Entrée des bactéries dans la circulation sanguine à partir d’un organe infecté (comme les voies urinaires).

Injection intraveineuse d’une drogue contaminée.

Utilisation d’une aiguille ou d’une seringue contaminée pour l’injection d’une drogue.

Un cathéter est laissé en place dans un vaisseau sanguin (cathéter intravasculaire).

Parfois, l’origine de la bactérie est inconnue, situation rencontrée chez les patients qui ont un trop faible taux de globules blancs suite à une chimiothérapie anticancéreuse. L’ecthyma gangrenosum se développe souvent au niveau des aisselles et de l’aine. Sans traitement, l’infection du sang peut aboutir à un choc et à la mort.

Les infections des os et des articulations apparaissent généralement au niveau de la colonne vertébrale, de l’os pubien, et/ou de l’articulation entre la clavicule et le sternum. La bactérie migre généralement du sang vers les os et les articulations, en particulier chez les personnes qui consomment des drogues par voie intraveineuse. Moins souvent, la bactérie se propage à partir des tissus mous infectés après une blessure ou un acte chirurgical.

Les infections des valves cardiaques sont rares. On les observe généralement chez les personnes qui s’injectent des drogues et chez les personnes porteuses de valvules cardiaques artificielles. La bactérie est transportée au niveau des valves cardiaques par le sang.