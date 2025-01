Infections à Escherichia coli

Les infections dues à E. coli O157:H7 et d’autres E. coli entérohémorragiques commencent généralement par de sévères crampes abdominales et une diarrhée aqueuse, qui peut devenir sanglante dans les 24 heures. (Cette maladie est parfois appelée colite hémorragique ; voir aussi Gastro-entérite à E. coli.) Les patients souffrent de sévères douleurs abdominales et de diarrhées plusieurs fois par jour. Parfois, ils ressentent un besoin impérieux d’aller à la selle mais sans résultat. La plupart des patients n’ont pas de fièvre.

Comme cette infection se propage très facilement, les patients atteints doivent être hospitalisés et mis en quarantaine.

La diarrhée peut disparaître spontanément en 1 à 8 jours si aucun problème ne se développe. Toutefois, l’infection par E. coli O157:H7 est souvent très sévère et peut entraîner de graves problèmes (comme un syndrome hémolytique et urémique) lorsque la diarrhée diminue. En outre, la bactérie peut continuer à résider dans le tube digestif de la personne après la disparition des symptômes et continuer à provoquer une infection répétée chez la personne ou être transmise à d’autres personnes.

Le syndrome hémolytique et urémique est une complication qui peut apparaître chez 22 % des personnes infectées (principalement des enfants de moins de 5 ans et des adultes de plus de 60 ans) environ 1 semaine après l’apparition des symptômes. Dans ce syndrome, des substances toxiques s’accumulent dans le sang (urémie) de la personne atteinte parce que ses globules rouges sont détruits (hémolyse) et qu’elle présente une insuffisance rénale. Cette complication est une cause fréquente de maladie rénale chronique chez les enfants.

L’infection à E. coli O157:H7 peut entraîner la mort, en particulier chez les adultes âgés, qu’un syndrome hémolytique et urémique survienne ou non.