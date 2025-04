Un vaccin contre la fièvre typhoïde administré par voie orale et un vaccin polyosidique administré par voie intramusculaire peuvent contribuer à la prévention de la fièvre typhoïde. L’efficacité du vaccin oral est comprise entre 40 et 80 % environ. Il peut être administré aux personnes âgées de 6 ans et plus. L’efficacité du vaccin injecté est comprise entre 50 et 80 % environ. Il peut être administré aux personnes âgées de 2 ans et plus. Les deux vaccins ont peu d’effets secondaires.

La vaccination est recommandée pour :

Personnes qui voyagent dans les zones où la fièvre typhoïde est endémique

Personnes qui vivent ou ont des contacts directs avec des porteurs sains

Personnel des laboratoires travaillant sur cette bactérie

Les personnes qui restent à risque doivent recevoir un vaccin de rappel 2 ans après avoir reçu le vaccin injectable et 5 ans après avoir reçu le vaccin oral.