Typhus épidémique

Des mesures destinées à contrôler les poux peuvent permettre de prévenir la propagation de l’infection. Par exemple, les vêtements et la literie infestés de poux doivent être lavés à l’eau chaude et séchés à haute température ou peuvent être nettoyés à sec. De plus, les personnes doivent éviter tout contact avec des écureuils volants et leur nid.

Les personnes présentant une infestation par les poux peuvent être traitées par du lindane ou du malathion (qui sont des médicaments obtenus sur ordonnance) à appliquer sur la peau pour éliminer les poux. Cependant, comme les poux de corps vivent dans les vêtements et la literie, plutôt que sur la peau (contrairement aux poux de tête et aux poux pubiens), le traitement des vêtements et de la literie est généralement suffisant. La literie et les vêtements doivent être lavés au moins une fois par semaine dans de l’eau chaude (> 54 °C) et séchés à haute température. Les vêtements et les objets non lavables peuvent être nettoyés à sec ou enfermés hermétiquement dans un sac en plastique pendant 2 semaines. La literie et les vêtements peuvent également être traités avec de la perméthrine, un insecticide.