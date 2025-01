Les symptômes de la rickettsiose varicelliforme sont bénins. Une petite ulcération ressemblant à un bouton recouverte d’une croûte noire (escarre) apparaît au point de la morsure. Elle se transforme en une petite ulcération qui laisse une cicatrice lorsqu’elle guérit.

Environ une semaine plus tard, d’autres symptômes se développent. Ils comprennent : fièvre avec frissons et sueurs, céphalées, gêne dans les yeux quand ils sont exposés à la lumière, douleurs musculaires et éruption cutanée diffuse. Les ganglions lymphatiques qui se trouvent à proximité peuvent enfler.