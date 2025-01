Au cours des 2 ou 3 jours précédant l’apparition du zona, la plupart des personnes ressentent de la douleur, une sensation de picotement, ou de démangeaisons sur une bande de peau (dermatome) sur un côté du corps. Une éruption en bouquets de petites vésicules remplies de liquide et entourées d’une zone rouge se développe ensuite. Généralement, les vésicules sont localisées uniquement au niveau de la zone cutanée qui correspond au territoire innervé par les nerfs infectés. Le plus souvent, les vésicules se concentrent d’un seul côté du tronc. Toutefois, quelques vésicules peuvent également ailleurs sur le corps. En général, ces vésicules continuent d’apparaître pendant 3 à 5 jours. La région atteinte est généralement sensible aux stimuli, y compris à un contact léger, et elle peut être extrêmement douloureuse.

Éruption cutanée sur le thorax Image BIOPHOTO ASSOCIATES/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Les symptômes du zona sont généralement moins sévères chez les enfants que chez les adultes.

Les vésicules commencent à se dessécher et à former une croûte, 5 jours environ après leur apparition. Avant l’apparition de la croûte, les vésicules sont contagieuses et contiennent le virus varicelle-zona et peuvent donc transmettre la varicelle aux personnes qui ne sont pas immunisées. Le fait d’avoir de nombreuses vésicules en dehors du dermatome affecté ou le fait d’avoir des vésicules persistant plus de 2 semaines indique généralement un dysfonctionnement du système immunitaire.

Dans de rares cas, la peau affectée est infectée par des bactéries. Le fait de gratter les vésicules augmente le risque. Les surinfections bactériennes augmentent le risque de voir apparaître des cicatrices.

Si le zona affecte le nerf innervant l’œil, ce dernier peut être infecté. L’infection oculaire est plus fréquente lorsque les lésions apparaissent sur le front, à proximité des yeux, et tout spécialement sur le bout du nez. Cette infection (appelée zona ophtalmique) peut être grave. Même avec un traitement, la vision peut être affectée.

Le nerf innervant l’oreille peut aussi être touché. Cette infection (appelée zona auriculaire ou syndrome de Ramsay-Hunt) peut provoquer des vésicules dans le conduit auditif, une douleur, une paralysie partielle du visage, une perte de l’audition, des acouphènes et parfois des vertiges.

Une cicatrice ou une hyperpigmentation de la peau peut apparaître, mais en général il ne persiste aucune séquelle. Dans de rares cas, qui concernent essentiellement les personnes âgées, des douleurs chroniques persistantes de la zone cutanée (névralgie post-zostérienne) sont ressenties.

La névralgie post-zostérienne apparaît chez près de 10 % des personnes atteintes de zona. Ce syndrome est plus fréquent chez les personnes âgées. Les personnes atteintes de névralgie post-zostérienne continuent de ressentir la douleur du zona longtemps après la disparition de l’éruption cutanée. La douleur est présente dans les zones de peau innervées par des nerfs infectés par le virus du zona. La névralgie post-zostérienne peut être très sévère, voire invalidante.